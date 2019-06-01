Удивительный случай: житель Тарту нашел в своей квартире осиное гнездо

Такой инцидент случился в доме в Тарту в районе Аннелинн. Как говорит энтомолог, научный сотрудник Музея природы Тартуского университета Виллу Соон, ранее он никогда не слышал о таких инцидентах, пишет Sakala.

Одним утром оса залетела в комнату. Хозяин квартиры направил ее к окну и выпроводил на улицу. Поскольку было очень жарко, окна были открыты круглосуточно. Через несколько дней возле окна другой комнаты раздалось жужжание. На следующей день аналогичные звуки возле окна. Владелец квартиры отодвинул занавеску, и увидел, что сверху опустилась оса и вылетела из окна. Сразу после этого сверху свалилось маленькое (около двух сантиметров в диаметре) гнездо.

Оса с большим усердием строила как наружную часть гнезда... ФОТО: Aivar Aotäht

... так и внутреннюю. ФОТО: Aivar Aotäht

Прошло несколько дней, когда в той комнате возле карниза началось раздаваться жужжание. Выяснилось, что оса свила гнездо на металлической детали карниза.

Оса была так занята, что ее даже не потревожило передвижение штор и фотокамера на расстоянии десятка сантиметров. Затем владелец осторожно избавился от нежеланного соседа: он постучал по гнезду, после чего оса вылетела и без сопротивления улетела во двор. Гнездо было снято.

Энтомолог Виллу Соон сказал, что при поиске места для гнезда осы выбирают отделенные места, поскольку там более безопасно. Хотя осы могут защитить гнездо, они предпочитают избегать излишних конфликтов. «Поэтому не так часто осы начинают строить гнезда в комнатах людей. Почему она решила это сделать на карнизе, я не могу сказать. Может, она посчитала, что карниз и занавеска скрывают гнездо, а металлическая основа более надежна, чем просто потолок?» - говорит он.

Энтомолог отметил, что, конечно, здания предоставляют осам идеальные условия: дождь не идет, ветер не дует и температура довольно стабильная. Чаще всего гнезда вьют под крышей, где людей нет.

Соон сказал, что осы относительно способны к обучению, но исследования касаются в основном их ориентации в пространстве и питании. Почему оса решила два раза подряд свить гнездо на карнизе, знает только она. «В любом случае гнездо надо уничтожить как можно раньше и настойчиво, если только не хотите делить комнату с осами», - рекомендует энтомолог.

Он уточнил, что вить гнездо пережившая зиму оплодотворенная оса начинает одна. Как только она вырастет первых рабочих ос, они начинают ей помогать и с этого времени самка осы сосредотачивается только на откладывании яиц.