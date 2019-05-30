В соревнованиях примут участие 26 служебных собак под руководством своих кинологов. На Сааремаа соберутся представители всех префектур Департамента полиции и погранохраны, участники из других партнерских учреждений, а также коллеги из Литвы, Латвии и Финляндии.

Служебные собаки будут соревноваться в поиске наркотиков. ФОТО: PPA

По словам руководителя Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, такие соревнования вносят разнообразие в работу собак и кинологов. «Соревнования дают возможность продемонстрировать собакам и кинологам свои навыки и поделиться опытом как с местными, так и зарубежными коллегами. Такое общение помогает повысить свой профессиональный уровень», – сказал Кыплас.

«Я очень рад, что соревнования проходят именно на Сааремаа, и мы сможем показать нашим жителям, как работают служебные собаки и кинологи», – сказал главный организатор соревнований, старший кинолог Курессаареского отделения полиции Сильвар Раттас.

Служебные собаки будут соревноваться в поиске наркотиков. ФОТО: PPA

В ходе соревнований кинологу и собаке придется искать наркотические средства на местности, в помещении и в транспортном средстве. Также будет оцениваться и послушание – собакам придется показать выполнение основных команд и пройти полосу препятствий. Соревнования будут проходить как в индивидуальном, так и в командном зачете.