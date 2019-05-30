Служебные собаки будут соревноваться в поиске наркотиков.

С 3 по 5 июня на Сааремаа пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди служебных собак, специализирующихся на поисках наркотических средств. Такие соревнования пройдут уже в десятый раз.
В соревнованиях примут участие 26 служебных собак под руководством своих кинологов. На Сааремаа соберутся представители всех префектур Департамента полиции и погранохраны, участники из других партнерских учреждений, а также коллеги из Литвы, Латвии и Финляндии.
По словам руководителя Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, такие соревнования вносят разнообразие в работу собак и кинологов. «Соревнования дают возможность продемонстрировать собакам и кинологам свои навыки и поделиться опытом как с местными, так и зарубежными коллегами. Такое общение помогает повысить свой профессиональный уровень», – сказал Кыплас.
«Я очень рад, что соревнования проходят именно на Сааремаа, и мы сможем показать нашим жителям, как работают служебные собаки и кинологи», – сказал главный организатор соревнований, старший кинолог Курессаареского отделения полиции Сильвар Раттас.
В ходе соревнований кинологу и собаке придется искать наркотические средства на местности, в помещении и в транспортном средстве. Также будет оцениваться и послушание – собакам придется показать выполнение основных команд и пройти полосу препятствий. Соревнования будут проходить как в индивидуальном, так и в командном зачете.
Центр соревнований будет находиться на туристическом хуторе Андрузе в деревне Рахтла, а сами соревнования будут проходить в различных местах Сааремаа. Начало соревнований 3 июня в 12:30, торжественное награждение победителей пройдет 5 июня в 15 часов. Соревнования проводятся Департаментом полиции и погранохраны в сотрудничестве с центром обучения служебных собак Академии МВД. Последние подобные соревнования проходили в 2017 году в Пярнумаа. Тогда первое место занял служебный пес Ронни из Таллиннской тюрьмы, который работает под руководством кинолога Анники Тооме.