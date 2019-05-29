Пьяная и верхом на лошади: полиция рассказала о невероятном инциденте на Сааремаа

По словам обратившегося в полицию человека, лошадь сбросила с себя женщину, та стала хромать, но вновь попыталась оседлать скакуна, сообщает Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook.

Полицейские отправились на место, чтобы убедиться, что женщина и животное находятся в безопасности. На месте выяснилось, что наездница действительно употребляла алкоголь, но в помощи медиков не нуждалась. Она позвала на помощь близких, которые доставили домой ее и лошадь.