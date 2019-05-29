Хозяин, отзовись! Получивший травму головы пес ищет дом

Несколько дней назад представители MTÜ Loomapäästegrupp взяли под опеку найденную в Пярнумаа собаку, которая, вероятно, пострадала в результате драки. Хозяина искали на близлежащих хуторах, но тщетно.
Изначально собаку нашли на шоссе Аре-Суйгу за железной дорогой в сторону Суйгу. При запутанных обстоятельствах ее транспортировали в Ооре, где она находилась полторы недели. В конце концов, о животном узнали в MTÜ Loomapäästegrupp. Тогда собаку отвели к ветеринару. Ей обработали и зашили голову, в ходе осмотра на теле были найдены следы от клыков. По состоянию зубов ветеринар предположил, что животному примерно девять лет.
Добровольцы ходили по хуторам, расположенным в районе Ооре и вдоль дороги Аре-Суйгу, но безрезультатно. Важна любая зацепка, которая поможет псу вернуться домой. Если найдется тот, кто захочет приютить животное, MTÜ Loomapäästegrupp просит связаться с ними по адресу anu@animalrescue.ee или телефону 55507386.