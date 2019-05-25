Сб, 25.05.2019
  • Барбос
  • Помогите найти! В Харьюмаа пропала собака

Помогите найти! В Харьюмаа пропала собака

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пропавшая собака.

ФОТО: Erakogu

22 мая бернский зенненхунд по кличке Сёэр во время прогулки в поселке Юри сбежал. Собаку до сих пор не удалось найти и хозяйка просит помощи в соцсетях, сообщает портал Lemmik.

Местонахождение собаки постоянно меняется: сначала она двигалась в сторону Таллинна, между тем одного бернского зенненхунда заметили в районе Лагеди, а вчера сообщили о похожей собаке на Таллиннской окружной дороге, по направлению в Юри.

Собака дружелюбная, но трусливая, поэтому легко в руки не дастся. Всю информацию о собаке просят сообщать по номеру 55662418.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ