Помогите найти! В Харьюмаа пропала собака

22 мая бернский зенненхунд по кличке Сёэр во время прогулки в поселке Юри сбежал. Собаку до сих пор не удалось найти и хозяйка просит помощи в соцсетях, сообщает портал Lemmik.
Местонахождение собаки постоянно меняется: сначала она двигалась в сторону Таллинна, между тем одного бернского зенненхунда заметили в районе Лагеди, а вчера сообщили о похожей собаке на Таллиннской окружной дороге, по направлению в Юри.
Собака дружелюбная, но трусливая, поэтому легко в руки не дастся. Всю информацию о собаке просят сообщать по номеру 55662418.