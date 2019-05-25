Фото и видео: из Старого города эвакуировали семью крохалей

В пятницу вечером на улице Ратаскаэву в Старом городе Таллинна заметили семью крохалей, которая ушла слишком далеко от водоема, передает Lemmik.
Птица с десятью птенцами игнорировала любопытных прохожих, окружающее совершенно не пугало маленькую семью.
Postimees связался с обществом защиты животных, которое вызвало на помощь членов НКО Loomapäästegrupp. Они поспешили на место и вернули крохалей в пруд Шнелли.
Похожий случай произошел несколько дней назад на бульваре Мере, где птенцы выпали из гнезда. Поскольку их мать так и не появилась, птиц доставили в Таллиннский зоопарк, где под свою опеку их взяла самка крохаля.