Сб, 25.05.2019
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  • Фото и видео: из Старого города эвакуировали семью крохалей

Фото и видео: из Старого города эвакуировали семью крохалей

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В пятницу вечером на улице Ратаскаэву в Старом городе Таллинна заметили семью крохалей, которая ушла слишком далеко от водоема, передает Lemmik.

Птица с десятью птенцами игнорировала любопытных прохожих, окружающее совершенно не пугало маленькую семью.

Postimees связался с обществом защиты животных, которое вызвало на помощь членов НКО Loomapäästegrupp. Они поспешили на место и вернули крохалей в пруд Шнелли.

Похожий случай произошел несколько дней назад на бульваре Мере, где птенцы выпали из гнезда. Поскольку их мать так и не появилась, птиц доставили в Таллиннский зоопарк, где под свою опеку их взяла самка крохаля.

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