В фотоловушку в эстонском лесу попал белый кабан

Установленная в лесу Вильяндимаа фотоловушка запечатлела белого кабана. Он попадался в объектив лесной камеры и годом ранее, когда был еще поросенком, но теперь заметно подрос, пишет Lemmik.
Сейчас ему больше года. К сожалению, на фото не видны глаза животного, по которым можно было бы определить, связан ли цвет его шерсти с альбинизмом или нет, говорится на сайте Эстонского охотничьего общества.
Альбинизм бывает и у людей, и у животных - это частичное или полное отсутствие пигмента меланина, в результате чего кожа или шерсть светлее обычного. В случае полного отсутствия пигмента глаза особи должны быть красными.