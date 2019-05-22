Эстонский союз защиты животных вчера вечером опубликовал в социальных сетях обращение, в котором раскритиковал решение Департамента окружающей среды выпустить медвежонка, бродившего без матери, обратно в лес. Lemmik публикует обращение частично.

В субботу путь одного маленького, осиротевшего медвежонка пересекся с людьми. Несмотря на действия и помощь тех, кто его нашел, Союза защиты животных и Центра по восстановлению диких животных, Департамент окружающей среды все же решил прекратить жизнь этого малыша, прежде чем она успела толком начаться.

В субботу около полудня нам позвонили люди, которые сообщили, что им случайно попался на глаза маленький медвежонок, который, шатаясь и ковыляя, шел по полю в сторону шоссе. Заботливые граждане остановились и позвонили на инфолинию союза. Медвежонок был очень вялый и привязался к людям. Мы попросили его не трогать, а дать ему чистой воды и собрались на место.

Добрые люди послушали совета. Когда наша коллега прибыла на место, медвежонок был по-прежнему вялый и шатался. Ему дали воды, но поесть он явно не успел. Вероятно, он родился этой зимой - чтобы выжить, ему нужна мама или кормилец. Такой малыш еще питается молоком матери и нуждается в защите от других хищников и медведей-самцов.

Медвежонок был настолько вялый, что давал себя трогать, лизал руку и доверял людям. Быстрее всего можно было дать ему сил, дав ему помимо воды немного меда. Медвежонок с аппетитом его съел и сам стал пить воду из чашки. Понравились ему и одуванчики, которые нашедшие его собрали и предложили ему.

На месте мы услышали от жителей, что на самом деле утром на краю этого же поля был найден и другой медвежонок. Мы погрузили найденное днем животное в клетку и направились к местному жителю, нашедшему медвежонка. Там мы узнали, что это точно был второй детеныш, а не наш, поскольку мишка, найденный утром, был чуть поживее и в лучшей форме. Местные позвонили по телефону парка в Элиствере, но там им дали конкретный ответ: медвежонка надо отвезти в лес. Они послушались совета и отвезли медвежонка в лес по другую сторону дороги.

Но дружок, найденный днем, пришел с другой стороны дороги, через поле, откуда лес был очень далеко. Мы на всякий случай пошли посмотреть, вдруг найдем и второго, но больше мы никого не видели. Находившийся в машине медвежонок после меда и воды несколько ожил. И быстро нападал с помощью зубов и лап.

Эту фразу часто используют как оправдание, когда детеныша увозят одного в лес, где он вероятно погибнет.

Мы позвонили в Тарту ветеринару Мадису Лейвитсу, занимающемуся дикими животными, который согласился приехать в клинику Университета сельскохозяйственных наук осмотреть животное. Медвежонку был сделан легкий наркоз, его ощупали. Он был весом менее семи килограммов, у него был низкий сахар в крови. Остальные анализы, к счастью, не показали, что детеныш долго голодал. Однако он страдал от сильного обезвоживания.

Ветеринар сделал мишке кашу, тот приступил к трапезе. Он уплетал ее, пока не утомился и не уснул, уронив голову в тарелку. Ветеринар видел медвежонка, когда он уже был бодр и готов к борьбе. Почему-то врач не захотел нам поверить, что в момент, когда детеныша нашли, его состояние оставляло желать лучшего.

Поскольку Союз защиты животных следит за еще одним мишкой, который пару раз в неделю получает дополнительное питание, чтобы выжить, мы уже обсуждали возможность отвезти ко второму и новичка. Утверждается, что у двоих животных больше шансов выжить. Мы были готовы стартовать, но Мадис Лейвитс решил посоветоваться с главным специалистом бюро по охоте и водной среде обитания Департамента окружающей среды Яном Сиймсоном и главным специалистом отдела живой природы Агентства окружающей среды Пеэпом Мяннилом. Мы не слышали разговора, а вернувшись, Мадис сказал, что медвежонка надо вернуть в лес, где он был найден. Однако он был найден не в лесу, поэтому было решено, что его надо отвезти туда, куда утром увезли его сородича. Уверенно утверждалось, что надо учесть, что мать детеныша может вернуться.

Эту фразу часто используют как оправдание, когда детеныша увозят одного в лес, где он вероятно погибнет. Если медвежата так долго были без матери, охотники знают, что она никогда не вернется. В данном случае, на самом деле, для возврата в живую природу был выбран первый попавшийся лес недалеко от места находки, хотя медвежата пришли совсем с другой стороны.

Мы поверили словам чиновников и специалистов и пришли к компромиссу, что сами будем помогать малышам и подкармливать их в лесу до тех пор, пока им не понадобится помощь и они сами не найдут там все необходимое.

Мы поехали с медвежонком обратно и оставили в лесу кучу каши, которую маленький деятель, выбравшись из клетки, немедленно принялся уничтожать. Мы постоянно поддерживали контакт с местными жителями и вчера снова пошли принести ему пищи. Прошлым вечером он еще был здесь, на дереве. Но, к нашему сожалению, теперь мы его не увидели. Мы ждали и смотрели довольно долго, но ничего. По воле случая мы случайно услышали от местного жителя, что один медвежонок пришел на хуторской двор в соседней деревне.

Мы быстро поехали туда и констатировали, что расстояние составляло минимум 4 км. Если вначале мы думали, что, возможно, это второй медвежонок, то при виде его стало ясно, что это и есть наш путешественник. На голове у него были следы каши и прикус был точно такой же. Медвежонок опять был вялый, страдал от обезвоживания и очень хотел общаться с людьми. Мы даже успели обрадоваться, что пропавший зверь снова объявился. Думали, что ему дан второй шанс и мы действительно можем все сделать для того, чтобы он выжил.

Увы, люди успели до нас позвонить на номер 1313, дежурный номер Инспекции по окружающей среде, откуда сообщения поступают непосредственно Яну Сиймсону. Когда мы были там, Сиймсон перезвонил. Мы сами поговорили с ним, и он велел отвезти медвежонка в Тарту, к бюро Департамента окружающей среды.

Поскольку мы несколько раз обсуждали возможность отвезти медвежонка к другому его собрату, мы думали, что такое решение и будет принято. С детенышем на заднем сиденье мы поехали в Тарту. Около департамента нас ждали Ян Сиймсон и глава отдела по охоте и водной среде обитания Аймар Ракко. Мы сказали, что у нас в машине купленная специально для медвежонка смесь муки и сухое молоко, и были готовы сами отвезти зверя.

Ракко ответил нам, что медвежонка надо отвезти обратно в лес. На этот раз, видя, как медвежонок, поев, становится злым, мы не дали ему воды и меда. Мы были в замешательстве, поскольку такой малыш не выживет без матери. Сказали, что, что это невозможно и он снова выйдет оттуда искать помощи. На это было отвечено, что надо просто отвезти подальше в лес, откуда он больше не выйдет. Мы с этим не согласились, на это собеседники пообещали обсудить все это еще раз с Мадисом Лейвитсом и Пеэпом Мяннилом и перезвонить нам через полчаса. Медвежонка увезли в гараж департамента и, поскольку господа очень торопились по своим делам (рабочий день закончился), у них не было времени даже дать животному воды, не говоря о пище.

Сиймсон сказал, что скоро вернется. Мы сказали, что тогда подождем здесь. Отошли примерно на 20 минут, чтобы отвезти один из автомобилей, и вернулись в ожидании звонка и в надежде отвезти медвежонка к другому. Прошел час, никакого звонка. Коллега позвонила Лейвитсу, но Сиймсон все еще ему якобы не позвонил. Мы попросили его позвонить и напомнить, что мы по-прежнему ждем от него сообщения.

Прошел еще один час, от него по-прежнему не было никаких сообщений. Мы позвонили на мобильный Сиймсону и Ракко, но никто не отвечал. Мы отправили Сиймсону сообщение, что по-прежнему находимся на парковке и ждем информации. Никакого ответа. Мы снова позвонили Лейвитсу, когда прошло три часа. Лейвитс сказал, что больше нет смысл сидеть из-за медвежонка.

Мы были в шоке. С нами была член Общества чудесных животных Маарика, вместе с которой мы везли детеныша в Тарту. Это общество является договорным партнером Департамент окружающей среды. Союз защиты животных тоже получил приглашение присоединиться к договору. Мы заполнили заявление, которое отправили назад с подписью. Мы жили, думая, что у нас есть разрешение на удаление диких животных из природы. Недавно мы стали напоминать, что мы не получили обратно вариант с подписью департамента, о котором некоторое время назад сообщили Сиймсону. Якобы наше заявление сразу не нашли в системе, однако после отправки мы получили ответ, что оно получено и передано. Правда, сейчас речь не об этом, с нами был представитель Общества чудесных животных, у которого было разрешение.

Сегодня (вчера. - ред.) около 9 утра мы, наконец получили с телефона Сиймсона ответ на наше вчерашнее сообщение, в котором он извещает, что медвежонок был отвезен в лес по решению департамента, бюро департамента и Мадиса Лейвитса. Дальнейшие комментарии можно получить у замдиректора Департамента окружающей среды Леэло Кукк. Сегодня утром мы ей позвонили. Департамент по-прежнему считает, что все дикие животные независимо от их состояния должны быть отвезены обратно в лес. Даже если известно, что самостоятельно детеныш не выживет.

Куда отвезли медвежонка, нам не сказали. Кукк утверждала, что их принцип – отвезти животное туда, где его нашли, опять стали говорить о вероятности возвращения матери. Это абсурд и все то придумано, очевидно, чтобы успокоить граждан и не сказать им правду. К сожалению, правда состоит в том, что обычно животных потихоньку увозят в лес, травмированных птиц оставляют под кустом и т.д. Поясняют это «естественным отбором».

Мы считаем, что это оставление животного в беспомощном состоянии. Мы же не просто так несемся с птицами, у которых переломаны крылья, в клинику, чтобы усыпить их. Да, их нельзя вылечить, но нельзя и просто так бросить умирать. Одно из пояснений Кукк состояло в том, что медведей некуда девать и их и без того много. Но для этого у нас есть охотничья регуляция, а не методы, с помощью бросания детенышей в лесу на верную смерть.

Этот конкретный медвежонок был отвезен в совершенно первый попавший лес, поскольку чиновники Департамента окружающей среды не удосужились даже узнать, где именно его нашли. Это говорит о том, что везли его не к матери, медвежонку просто не оставили шанса выжить. Когда мы упомянули, что, помимо законов, осознанно бросать животное в лесу умирать – это просто негуманно, Кукк заявила, что все связанное с дикими животными – это вообще негуманно.

Мы и сами объясняли людям, что с некоторыми проблемами, связанными с дикими животными и птицами, надо звонить по номеру 1313. На сегодняшний день ясно, что по этому телефону информация попадает к людям, для которых единственным решением является убийство животного мучительным способом. Мы пытались предлагать разные варианты. У нас были контакты и с несколькими природными парками за границей. Нам не дали даже пары дней, чтобы найти решение. Животное так быстро решили убить и так мало было смелости, чтобы сказать нам это прямо!

И наши коллеги, и жители деревни, во двор которых забрел медвежонок, до сих пор в шоке. Мы не говорим о массовом подбирании диких животных в лесу. В данном случае это было редкое исключение, медвежонку уже изначально дали остаться в лесу, но у судьбы были на него другие планы. И это точно был не тот вариант, который предложил Департамент окружающей среды.

По нашему мнению, Департамент принял решение, которое выходит за рамки закона и человечности. Мы не могли ночью спать. Как спят все эти чиновники? Наверное, хорошо, поскольку для них бросить детеныша в лесу умирать – это обычно и буднично.