БарбосФото читателя: тартуская лиса удачно поохотиласьФото читателя: тартуская лиса удачно поохотиласьrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии21 мая 2019, 21:37Читатель Lemmik Велью прислал сегодня в редакцию фотографии лисы, которая в Тарту на Раади удачно поохотилась. Лисе удалось поймать мышь, на снимках видно, как животное держит в пасти свою добычу. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариидобычаживотноелисараадитарту