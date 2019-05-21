Защитники животных негодуют: люди, оставьте зайчат в покое

Вчера в MTÜ Loomapäästegrupp раздался звонок из Таллинна. Звонящий нашел в парке Паэ зайчат и забрал их с собой, хотя ушастые в помощи вовсе не нуждались, пишет Postimees.
Нашедшие зайчат решили, что мать бросила свое потомство, сложили их в ящик и, добравшись до автобусной остановки, начали звонить защитникам животных. Группе по спасению животных пришлось забрать длинноухих под свою опеку, поскольку мать их больше не признает.
«Они не брошенные, они не потеряли мать. Если они не в крови, то, пожалуйста, оставьте их в покое и не трогайте их руками, чтобы сфотографироваться, - подчеркнула член Группы спасения животных Катрин Лехтвеэр. – Их мать ищет пищу, а с ними все в порядке».
По словам представителей Эстонского общества защиты диких животных, крайне важно не прикасаться к зайчатам руками и не тревожить их. Трогать зайчат можно лишь в том случае, если они выглядят травмированными, есть прямая угроза их жизни, или если домашний питомец нашел зайчат и притащил их. Во всех других случаях нужно просто отойти и оставить животных в покое».