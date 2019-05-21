Защитники животных негодуют: люди, оставьте зайчат в покое

Нашедшие зайчат решили, что мать бросила свое потомство, сложили их в ящик и, добравшись до автобусной остановки, начали звонить защитникам животных. Группе по спасению животных пришлось забрать длинноухих под свою опеку, поскольку мать их больше не признает.

«Они не брошенные, они не потеряли мать. Если они не в крови, то, пожалуйста, оставьте их в покое и не трогайте их руками, чтобы сфотографироваться, - подчеркнула член Группы спасения животных Катрин Лехтвеэр. – Их мать ищет пищу, а с ними все в порядке».