Фото: женщина обнаружила на пляже рыбу с человеческими зубами

Малеа Барроуз гуляла со своим ребенком на побережье острова Сейнт Саймонс. Издалека женщина заметила мертвую рыбу, лежавшую на песке. Она решила показать ее своему трехлетнему сыну, но когда они подошли ближе, то обнаружили, что зубы существа очень напоминают человеческие зубы, пишет Lenta.ru.

«Я была в шоке, потому что никогда не видела ничего подобного!» — отметила американка.

Барроуз сфотографировала удивительную находку и показала своим друзьям, которые также сказали, что впервые встречают такую рыбу. На снимках видно, что в ее челюсти находится множество круглых зубов, расположенных в несколько рядов.