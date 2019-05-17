Яйца долой! До конца месяца котов и кошек можно кастрировать и стерилизовать по льготной цене

Кампания «Яйца долой!» проводится в сотрудничестве между финской организации по защите животных Rekku Rescue Ry, Сылеской ветеринарной клиникой и маленькой ветеринарной клиникой Пийи Вилу. Итого детородной функции надеются лишить около 100 животных. Операции проводятся только в указанных клиниках – Сылеская ветеринарная клиника находится в Пыхья-Таллинне по адресу Сыле, 86/Копли,69а, а маленькая ветеринарная клиника Пийи Вилу ждет пациентов в центре Вильянди, на Таллиннской улице, 19/21.

«Естественно, мы оценивает состояние здоровья кошек, и сообщаем владельцам о возможных заболеваниях, - сказала ветеринар Сылеской ветеринарной клиники Кетлин Сыстра. – Люди не должны бояться, поскольку речь идет о простой операции, которую, конечно, сопровождают определенные риски, но сегодня они сведены к минимуму».

По словам ветеринара Пийи Вилу, у кошек феноменальная способность к размножению, и даже такое пустое, на первый взгляд, дело, как кастрация и стерилизация ста котов и кошек в перспективе десяти лет означает не появление на свет и не уничтожение сотен тысяч нежелательных котят.

«Ситуация в мире местами все еще весьма неутешительная, и кошачьи колонии на 50 голов и сегодня еще, к сожалению, не являются редкостью, - отметила руководитель вильяндиских добровольцев из Группы спасения животных Кристель Тяэр. – В деревнях выбирают простой путь и топят котят в ведре с водой, хотя такая деятельность наказывается в уголовном порядке. Я не советую людям рисковать - и для кошки, и для самого себя проще всего безболезненно сделать ее неспособной к деторождению».

«Сегодня мы сотрудничаем с самоуправлениями и экономим деньги на отлов, содержание, усыпление и утилизацию кошек в будущем, поскольку работа с бродящими животными входит в компетенцию самоуправлений, - сказал активист Группы спасения животных Хейки Валнер. – В прошлом году мы смогли оплатить лишь 30 процентов общей стоимости проекта, а большую часть расходов взяли на себя наши хорошие друзья из Rekku Rescue. В этом году мы вкладываемся равными долями, а в последующие годы ждем помощи от самоуправлений, поскольку это было бы честно и справедливо».

Льготная кампания началась 15 мая и продлится до конца месяца. Операции проводят по рабочим дням. Группа спасения животных советует поспешить, прежде всего, хозяевам кошек. Людям, не имеющим транспорт, инвалидам и пожилым людям предлагают позвонить или написать, чтобы найти решение и для доставки и их животных в клиники.