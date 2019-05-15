Украли собаку! Хозяева обещают солидное вознаграждение за информацию о пропавшем питомце

В деревне Пену волости Хяэдемеэсте воры украли со двора частного дома не только инструменты и топливо, но и четвероногого друга семейства - эстонскую гончую Вигри.
"Вигри - эстонская гончая, и летом ему бы исполнился год, - говорится в публикации в Facebook. - В полиции предположили, что его украли по заказу, а другие вещи прихватили просто так".
Хозяева просят: если вы увидите эту собаку, позвоните на номер 5656 4553 (Аво).
За информацию, которая поможет найти Вигри, семья обещает солидное вознаграждение. Хозяева готовы выкупить собаку обратно.
Главная отличительная черта Вигри - два белых пятнышка на морде.