Фото, видео: лосята остались без матери из-за "Весеннего шторма"

Первые сообщения о заблудившихся животных начали поступать во вторник, когда в саду возле частного дома в Ида-Вирумаа нашли двух лосят. Департамент окружающей среды доставил их в Элиствереский лесной зоопарк. Туда же позавчера прибыл и третий лосенок.

В конце прошлой недели поступила информация еще о трех заблудившихся детенышах. Двоих из них поймали, а третьего поймать не удалось. Союз защиты животных пытался добиться помощи в различных ведомствах, но безрезультатно. Также было невозможно оставить на страже солдат, чтобы они сообщили о возможном возвращении лосихи. Вечером того же дня на место прибыли и охотники, но найти лосенка так и не удалось.

Двух пойманных животных поначалу пытались вернуть в лес в надежде, что появится их мать. Но, по оценке различных специалистов по диким животным, на возвращение матери в такой ситуации надеяться не стоило. В сотрудничестве с Imeloomade Selts маленьких лосят увезли в Центр восстановления диких животных. На помощь пришли и крупные фирмы, отправившие для кормления животных специальный молочный порошок и бутылочки, а также помогли построить загон для животных.

"В ходе транспортировки было ужасно видеть повсюду тяжелую технику. На дорогах колонны, объехать которые по узким дорогам в выбоинах было невозможно, - описали ситуацию в Союзе защиты животных. - Пришлось потратить много времени, пока мы медленно ехали за ними. А у нас каждая минута была на счету. Представление о том, как эта техника, шум и множество солдат в лесу могло повлиять на животных, ужасно".

В Союзе защиты животных просят все же иметь в виду: если вы в обычной ситуации встретили в лесу детеныша животного одного, это еще не значит, что мать его бросила. Лосят оставляют одних, и мать периодически приходит к детенышу, чтобы его покормить. "Эти спасенные лосята - большое исключение. В другое время мы просим их не тревожить и не брать с собой. То же касается зайчат, сов и косуль. Если вы не знаете, что делать, позвоните нам, мы объясним", - призвали в Обществе защиты животных.