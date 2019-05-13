Фото: женщина обнаружила странное существо на заднем дворе

Келли Гаррахан опубликовала на своей странице в Facebook снимки необычной находки. Она надеялась, что пользователи подскажут ей, что это может быть за существо. На фото видно, что у животного удлиненное тело, зубы и когти. Келли сопоставила его размеры с баллончиком освежителя воздуха, пишет Lenta.ru.