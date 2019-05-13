Жуткая картина на пляже: у берега уже две недели плавает труп быка из России

Бык находится в береговой воде на границе созданной в феврале деревни Педаспяэ и Меэрепалу. Ранее Педаспяэ была частью деревни Меэрепалу. Отстаивавший историческое восстановление деревни Хейки Тоотс сейчас беспокоится из-за трупа быка на пляже на границе деревни.

«Безобразие. Люди возмущены, что зеленые активно болтают, а когда речь заходит о конкретном решение проблемы окружающей среды, все прячутся в кустах и пропадают. Волость знает, Инспекция по защите окружающей среды знает, а животное все так же там и разлагается. Если погода станет теплее, возникнет реальная проблема. Чистота пляжа тоже очень важна», - сказал местный житель Тоотс.

Жуткая картина

На первый взгляд животное кажется цельным, но шерсть уже начинает сходить. Как бык попал в озеро и потом на пляж, неизвестно. Специалисты Ветеринарно-пищевого департамента по номеру на ушной бирке с помощью базы PRIA установили, что бык был продан из Эстонии в Россию. «Может, ему там не понравилась, стал плыть назад на родину, но вода была холодная и утонул. Ранее случалось, что лоси плавали в Чудском», - говорит Тоотс.

Другой местный житель Кайус Зово говорит, что ситуация действительно тревожная. «Жуткая картина. Я надеялся, что его переместят быстро. К счастью, одну неделю были настоящие ночные заморозки, и все еще не так плохо».

В Инспекции по защите окружающей среды сказали, что осведомлены о проблеме, но этот случай находится в компетенции Ветеринарно-пищевого департамента. Главный специалист Пыльвамааского центра Ветеринарно-пищевого департамента Пеэп Мялберг ходил осматривать животное. Номер на ушной бирке помог с установлением владельца животного. Нашедший животное сказал Мялбергу, что труп появился на пляже после шторма. «Отправил в PRIA вопрос, кому принадлежит животное. Владелец должен убрать труп. На это пошло время. Выяснилось, что животное из России. Бык был продан из Эстонии в Россию. В регистре PRIA его уже не было. Фактически он никому не принадлежит, у России ничего не потребуешь. Отправил эту информацию волости».

По словам Мялберга, труп должна убрать волость. Он был удивлен, что это до сих пор не сделано. Специалист добавил, что на место следует вызвать фирму Vireen, которая занимается ликвидацией трупов животных в Ляэне-Вирумаа и которая на своем грузовике вывезет быка.

Председатель волостного правления Ряпина Теэт Хельм сказал, что перевозку трупа тяжело организовать. После телефонного звонка журналистов в волости стали основательно заниматься этим вопросом. Хельм связался и с фирмой Vireen, диспетчер которой сказал СМИ, что перенос трупа внесен в расписание и, видимо, это будет сделано до конца рабочей недели.

Хельм считает, что из случившегося можно извлечь урок. «Есть, чему поучиться, как в Эстонии некоторые обязанности распределяются между чиновниками. Кто-то веревкой притягивает мертвую корову к берегу и на этом все заканчивается. Кто-то записывает номер с уха и на этом все ограничивается».