«Она была так близко»: жительница Эстонии встретилась с рысью

«Ехала со стороны Сибулатеэ, когда на границе волостей Кикивере и Тарту сделала небольшой крюк и увидела ее», - рассказывает Лийс о своей встрече с рысью, которая уверенным шагом шла в почти 20 метрах от автомобиля.

«Сначала просто сфотографировала, но увидела, что она не уходит. Сделала еще и видео».