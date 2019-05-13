«Она была так близко»: жительница Эстонии встретилась с рысью
На выходных Лийс Лайне в Тартумаа встретилась с рысью. «Неверотяно, что она была так близко и не уходила, из машины я не решилась выйти», - рассказала Postimees Лайне о внезапной встрече.
«Ехала со стороны Сибулатеэ, когда на границе волостей Кикивере и Тарту сделала небольшой крюк и увидела ее», - рассказывает Лийс о своей встрече с рысью, которая уверенным шагом шла в почти 20 метрах от автомобиля.
«Сначала просто сфотографировала, но увидела, что она не уходит. Сделала еще и видео».
По словам Лийс, многие посчитали, что речь идет о сбежавшей еще в 2012 году из лесного зоопарка Элиствере рычи. Директор парка Сирье Сауль исключила такую возможность. «Мы тогда смогли вернуть всех сбежавших животных. Также слышу в последнее время все чаще, что вероятность увидеть рысь увеличилась», - сказала она.