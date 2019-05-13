Фото читателя: по улицам бегает бобер

По поселку решил прогуляться бобр, которого заснял внимательный местный житель. Автор фотографии обратился в соцсетях с призывом помочь животному вернуться в его привычную среду обитания. «Если кто-то еще с ним столкнется в необычной среде обитания, то, возможно, сможет направить его в сторону реки», - говорится в подписи к снимку.