Пн, 13.05.2019
  • Барбос
  • Фото читателя: по улицам бегает бобер

Фото читателя: по улицам бегает бобер

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Бобр в Кадрина.

ФОТО: Kätlyn Siniallik

В поселке Кадрина в понедельник можно было встретить гостя, с которым человек ежедневно уж точно не сталкивается, пишет Virumaa Teataja.

По поселку решил прогуляться бобр, которого заснял внимательный местный житель. Автор фотографии обратился в соцсетях с призывом помочь животному вернуться в его привычную среду обитания. «Если кто-то еще с ним столкнется в необычной среде обитания, то, возможно, сможет направить его в сторону реки», - говорится в подписи к снимку.

В то же время знающие люди призвали быть осторожными, поскольку бобр может выглядеть безобидным, но его укус способен нанести большой вред.

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