Курьезный случай в Таллинне: женщина вызвала спасателей шестерым ежам

Хозяйка дома поставила ежам, попавшим в затруднительное положение, блюдце с водой и поскольку сама она их вытащить не решилась, женщина позвала на помощь спасателей из Эстонского общества защиты диких животных.

На помощь пришла доброволец организации Катрин, которая также на всякий случай осмотрела ежей. Все шестеро были здоровыми самцами, один - взрослым, пять - родились в прошлом году.

В декоративном садовом бассейне застряли шесть ежей. ФОТО: Eesti metsloomaühing