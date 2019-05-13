Курьезный случай в Таллинне: женщина вызвала спасателей шестерым ежам
Несколько дней назад в Мяхе, Таллинн, произошла необычная история: в пустой декоративный садовый бассейн забрались шесть ежей, из-за слишком высоких стен выбраться самостоятельно они не смогли, передает Lemmik.
Хозяйка дома поставила ежам, попавшим в затруднительное положение, блюдце с водой и поскольку сама она их вытащить не решилась, женщина позвала на помощь спасателей из Эстонского общества защиты диких животных.
На помощь пришла доброволец организации Катрин, которая также на всякий случай осмотрела ежей. Все шестеро были здоровыми самцами, один - взрослым, пять - родились в прошлом году.
"При каких обстоятельствах все они провалились, мы так и не поняли, однако хозяйке рассказали о гармоничном совместном существовании с ежами, в бассейне разместили доску, по которой ежи смогли выбраться. Хороший конец, все хорошо", - сообщило в социальных сетях Эстонское общество защиты диких животных.