Две маленькие собаки, бегущие по шоссе, привлекли внимание эстонских полицейских. И не напрасно

«Чтобы собаки не попали в беду на шоссе и вернулись обратно к хозяину, его попытались найти с помощью чипа, но напрасно. У одной собаки чипа не было, у другой - в регистре отсутствовали данные. Собак посадили в патрульную машину и увезли в приют, откуда их к настоящему моменту благополучно забрал хозяин», - написала в социальных сетях Лыунаская префектура.