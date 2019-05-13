Две маленькие собаки, бегущие по шоссе, привлекли внимание эстонских полицейских. И не напрасно

В субботу вечером полицейские Лыунаской префектуры Карл и Катрин Пийбе заметили двух собак, бесцельно трусящих по шоссе. Зрелище напоминало кадр из чешского мультфильма «Черная и белая собака», передает Lemmik.
«Чтобы собаки не попали в беду на шоссе и вернулись обратно к хозяину, его попытались найти с помощью чипа, но напрасно. У одной собаки чипа не было, у другой - в регистре отсутствовали данные. Собак посадили в патрульную машину и увезли в приют, откуда их к настоящему моменту благополучно забрал хозяин», - написала в социальных сетях Лыунаская префектура.
Полицейские напоминают о том, что крайне необходимо чипировать своих питомцев. Также надо удостовериться, что в чип занесены правильные данные и сам чип значится в регистре. Так можно быть уверенным в том, что ваш друг быстро вернется домой, если он убежал искать приключений.