Видео: два медведя подрались во дворе жилого дома

БарбосВидео: два медведя подрались во дворе жилого домаВидео: два медведя подрались во дворе жилого домаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии11 мая 2019, 20:57Медведи. Иллюстративное фото.ФОТО: Patrick Martin / Caters News AgencyАмериканец Кори Бейл стал свидетелем драки двух медведей во дворе своего дома в Нью-Джерси. Видео случившегося появилось на YouTube, передает Lenta.ru.Животные боролись, стоя на задних лапах. Очевидец предположил, что драка произошла из-за самки. Драка длилась около минуты, после нее во дворе остались клочья шерсти и следы крови. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариидракаживотныемедведиочевидецсамка