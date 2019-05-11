Сб, 11.05.2019
  • Барбос
  • Видео: два медведя подрались во дворе жилого дома

Видео: два медведя подрались во дворе жилого дома

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Медведи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Patrick Martin / Caters News Agency

Американец Кори Бейл стал свидетелем драки двух медведей во дворе своего дома в Нью-Джерси. Видео случившегося появилось на YouTube, передает Lenta.ru.

Животные боролись, стоя на задних лапах. Очевидец предположил, что драка произошла из-за самки. Драка длилась около минуты, после нее во дворе остались клочья шерсти и следы крови.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ