В Пайде пострадал ястреб
11 мая 2019, 15:39
Вчера вечером внимательные прохожие обнаружили в Пайде ястреба, который не мог летать. Ему быстро оказали помощь, передает Järva Teataja.
О произошедшем сразу же сообщили в Эстонское общество защиты диких животных, региональный руководитель Ярвамаа Вирге Вызуялг оценила ситуацию.
Нашедшие птицу заподозрили у нее открытый перелом.
Вызуялг выяснила, что они имеют дело с ястребом, который относится ко второй категории охраняемых видов животных.
Вызуялг осмотрела птицу, у нее в крыльях оказались сломанные ветки, поэтому она не могла летать. «Перелома костей нет, есть лишь легкие повреждения кожи», - отметила Вызуялг.
На первое время она оставила ястреба у себя, чтобы ухаживать за ним, когда будет видно, что с ним действительно все в порядке, птицу отпустят на свободу.
Если выяснится, что повреждения все же серьезнее предполагаемого, ястреб получит необходимую помощь.