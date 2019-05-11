Сб, 11.05.2019

В Пайде пострадал ястреб

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Ястреб.

ФОТО: Eesti metsloomaühing

Вчера вечером внимательные прохожие обнаружили в Пайде ястреба, который не мог летать. Ему быстро оказали помощь, передает Järva Teataja.

О произошедшем сразу же сообщили в Эстонское общество защиты диких животных, региональный руководитель Ярвамаа Вирге Вызуялг оценила ситуацию.

Нашедшие птицу заподозрили у нее открытый перелом.

Вызуялг выяснила, что они имеют дело с ястребом, который относится ко второй категории охраняемых видов животных.

Вызуялг осмотрела птицу, у нее в крыльях оказались сломанные ветки, поэтому она не могла летать. «Перелома костей нет, есть лишь легкие повреждения кожи», - отметила Вызуялг.

Пострадавший ястреб.

ФОТО: Eesti metsloomaühing

На первое время она оставила ястреба у себя, чтобы ухаживать за ним, когда будет видно, что с ним действительно все в порядке, птицу отпустят на свободу.

Если выяснится, что повреждения все же серьезнее предполагаемого, ястреб получит необходимую помощь.

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