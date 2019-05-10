На дорогах появились пиктограммы: полиция обратилась с важным посланием к владельцам собак

Полиция призывает владельцев собак проявить ответственность и не гулять с животными без поводка в общественных местах.
«Как говорят, собака – лучший друг человека. Но дружба – понятие обоюдное, то есть владелец должен быть заботливым в отношении собаки», - пишет в Facebook Пыхьяская префектура, которая хочет напомнить людям, что в общественных местах следует держать животное на поводке.
«Все чаще случаются инциденты, когда собаке позволяют гулять без поводка, свободно бегать или собака минует забор и сбегает. Так под угрозой находятся как потребности животного, так и благополучие окружающих людей», - пишет Пыхьяская префектура. Людям напоминают, что собака без поводка может угодить под колеса машины, напасть на человека или другое животное.
Полиция призывает людей проявить заботу и в общественных местах использовать поводок, тем самым избегая побега любимой собаки или нападения на других людей и животных. Не стоит забывать, что за собаку отвечает ее владелец.
Чтобы привлечь внимание владельцев собак, сегодня Ида-Харьюское отделение полиции совместно с волостной управой в волости Йыэляхтме в поселке Лоо на пешеходных дорожках разместили пиктограммы, на которых изображена собака с поводком, а подпись на двух языках гласит «С поводком безопасно!» Полиция планирует такую же акцию провести в волостях Ания, Козе и Виймси, а также в Маарду и Локса.