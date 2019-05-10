На дорогах появились пиктограммы: полиция обратилась с важным посланием к владельцам собак

«Как говорят, собака – лучший друг человека. Но дружба – понятие обоюдное, то есть владелец должен быть заботливым в отношении собаки», - пишет в Facebook Пыхьяская префектура, которая хочет напомнить людям, что в общественных местах следует держать животное на поводке.

«Все чаще случаются инциденты, когда собаке позволяют гулять без поводка, свободно бегать или собака минует забор и сбегает. Так под угрозой находятся как потребности животного, так и благополучие окружающих людей», - пишет Пыхьяская префектура. Людям напоминают, что собака без поводка может угодить под колеса машины, напасть на человека или другое животное.

Полиция призывает людей проявить заботу и в общественных местах использовать поводок, тем самым избегая побега любимой собаки или нападения на других людей и животных. Не стоит забывать, что за собаку отвечает ее владелец.