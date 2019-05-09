Фото: львице из Таллиннского зоопарка сделали операцию

В конце апреля львице провели операцию в сотрудничестве с ветеринарами Эстонского университета естественных наук, сообщает Rus.ERR со ссылкой на страницу зоопарка в Facebook .

«Сейчас львица восстанавливается после операции во внутренних помещениях зоопарка, вдали от посетителей», - написали представители зоопарка, добавив, что сообщат, когда можно будет вновь увидеть львицу Ксюшу.