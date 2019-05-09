Чт, 9.05.2019
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  • Фото: львице из Таллиннского зоопарка сделали операцию

Фото: львице из Таллиннского зоопарка сделали операцию

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Львица.

ФОТО: Raigo Pajula

У 14-летней самки азиатского льва Таллиннского зоопарка по кличке Ксилитол, которую ласково называют Ксюшей, диагностировали хроническое воспаление эндометрия, которое требовало хирургического вмешательства.

В конце апреля львице провели операцию в сотрудничестве с ветеринарами Эстонского университета естественных наук, сообщает Rus.ERR со ссылкой на страницу зоопарка в Facebook.

«Сейчас львица восстанавливается после операции во внутренних помещениях зоопарка, вдали от посетителей», - написали представители зоопарка, добавив, что сообщат, когда можно будет вновь увидеть львицу Ксюшу.

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