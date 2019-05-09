Попавшая под машину белка родила бельчат

Каково же было ее удивление, когда она увидела, что лежащая в луже крови белка жива. Она тут же позвонила в Эстонское объединение защитников лесных животных. Ярвамааский региональный руководитель Вирге Вызуялг объяснила ей, что нужно делать.

Вызуялг сказала, что тут история приняла неожиданный оборот, поскольку белка оказалась беременной, и жизнь еще нерожденных бельчат нужно было срочно спасать: «Все были в панике – и мы, и получившая травмы мать-белка. Однако она мужественно перенесла роды и родила четверых бельчат».

По словам защитницы животных, на роды белка отдала все силы, поскольку после них она лежала без сил и не подпускала бельчат к себе. «Я боялась, что она не доживет до утра. Были опасения и за жизни бельчат, поскольку как новорожденные, они очень быстро переохлаждаются».

Вызуялг взяла согревание бельчат на себя, и в то же время пыталась лечить их мать: «Когда состояние бельчат и матери показалось мне стабильным, я попыталась соединить их вместе, хотя знала, что тут есть опасность, что мать их больше не примет и может их поломать».

Однако она рискнула, надеясь, что мать-белка все же вырастит свое потомство сама: «После долгих хлопот все получилось. Мать приняла своих детенышей и подпустила их к грудному молоку. Теперь четыре бельчонка попискивают рядом с ней, они ухожены и согреты».