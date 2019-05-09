Гуманно: правительство РФ приветствует проживание в подвалах многоквартирных домов бездомных кошек

Правительство РФ подготовило поправки в действующие Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, передает Realty.newsru.com. Изменения требуют регулярного проветривания подвальных помещений в таких домах. Проект соответствующего постановления кабинета министров был опубликован на портале проектов нормативных актов.
"В целях обеспечения установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности подвалов и технических помещений многоквартирного дома такие помещения должны регулярно проветриваться в течение всего календарного года посредством постоянного открытия одного вентиляционного отверстия размером не менее 15 на 15 см и установления на остальные продухи, проемы, каналы и отверстия подвала и технического подполья сеток с размером ячеек 0,5 см", – говорится в документе.
В проекте постановления уточняется, что по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на все отверстия могут быть установлены сетки с размером ячеек более 0,5 см. Эта возможность предусмотрена из-за кошек, которые часто забираются в подвалы зимой, чтобы согреться.
Напомним, ранее зоозащитники били тревогу по поводу того, что во время строительства новых домов в подвалах оказываются замурованными множество животных, которые в итоге погибают там от голода. В ноябре 2017 депутаты Госдумы также предлагали внести изменения в технический регламент, чтобы животные могли беспрепятственно жить в подвалах домов. Ранее с призывом устраивать теплые домики для бездомных кошек выступала и Общественная палата РФ.