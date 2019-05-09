Гуманно: правительство РФ приветствует проживание в подвалах многоквартирных домов бездомных кошек

"В целях обеспечения установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности подвалов и технических помещений многоквартирного дома такие помещения должны регулярно проветриваться в течение всего календарного года посредством постоянного открытия одного вентиляционного отверстия размером не менее 15 на 15 см и установления на остальные продухи, проемы, каналы и отверстия подвала и технического подполья сеток с размером ячеек 0,5 см", – говорится в документе.

В проекте постановления уточняется, что по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на все отверстия могут быть установлены сетки с размером ячеек более 0,5 см. Эта возможность предусмотрена из-за кошек, которые часто забираются в подвалы зимой, чтобы согреться.