Превысил скорость: голубь-лихач попал в объектив фоторадара

В Германии в Бохольте (Северный Рейн - Вестфалия) в объектив фоторадара попал голубь-правонарушитель. Он превысил разрешенную на этом участке дороги скорость на 15 километров в час, передает DW.
Снимок крылатого лихача был размещен в Facebook на странице, посвященной городским новостям. После этого птица превратилась в настоящую местную знаменитость, а в пресс-службу Бохольта начало поступать множество связанных с ней запросов.
Анализ картинки показал, что вместо предписанных 30 километров в час голубь летел со скоростью в 45. При этом камера, очевидно, среагировала на движение крыльев птицы.
Местные власти отнеслись к инциденту со всей серьезностью. По закону нарушителю предусмотрен штраф в 25 евро, говорят в городской администрации.