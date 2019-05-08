Ср, 8.05.2019

Превысил скорость: голубь-лихач попал в объектив фоторадара

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Голубь-лихач.

ФОТО: facebook.com/bocholt.city

В Германии в Бохольте (Северный Рейн - Вестфалия) в объектив фоторадара попал голубь-правонарушитель. Он превысил разрешенную на этом участке дороги скорость на 15 километров в час, передает DW.

Снимок крылатого лихача был размещен в Facebook на странице, посвященной городским новостям. После этого птица превратилась в настоящую местную знаменитость, а в пресс-службу Бохольта начало поступать множество связанных с ней запросов.

Анализ картинки показал, что вместо предписанных 30 километров в час голубь летел со скоростью в 45. При этом камера, очевидно, среагировала на движение крыльев птицы.

Местные власти отнеслись к инциденту со всей серьезностью. По закону нарушителю предусмотрен штраф в 25 евро, говорят в городской администрации.

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