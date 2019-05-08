Превысил скорость: голубь-лихач попал в объектив фоторадара

Снимок крылатого лихача был размещен в Facebook на странице, посвященной городским новостям. После этого птица превратилась в настоящую местную знаменитость, а в пресс-службу Бохольта начало поступать множество связанных с ней запросов.

Анализ картинки показал, что вместо предписанных 30 километров в час голубь летел со скоростью в 45. При этом камера, очевидно, среагировала на движение крыльев птицы.