Пальмовое масло примерно в три раза дешевле молочного жира, что вызывает подозрение у потребителей. Вопрос о том, вредно ли оно, регулярно поднимается в СМИ, но до начала нынешнего года однозначных противопоказаний не было.

В России масло используется в детском питании, сырах (если в сыре больше 50% растительного масла, то его следует называть "сырным продуктом"), полуфабрикатах, кондитерских изделиях, соусах, мороженом, консервах - почти во всем.

Некоторые эксперты полагают, что в Россию импортируется некачественное масло в некачественной таре, но ничего против самого продукта не имеют.

В марте Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что его употребление приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний. Это была первая однозначная рекомендация касательно пальмового масла от международной организации.

Но это не самая большая проблема. Многие продукты питания не рекомендуются врачами, но все равно широко употребляются.

К повышению уровня холестерина в крови может привести и употребление, например, бекона. Люди знают об этом, но все равно его едят.

85% мирового спроса на пальмовое масло обеспечивают две страны - Малайзия и Индонезия. Этим небогатым странам повезло: масличные пальмы идеально растут в их климате, а экспорт масла приносит хорошие деньги.

Посмотрим на то, как индустрия добычи масла сказывается на их экологии.

Гунунг-Лёсер

Гунунг-Лёсер - это национальный парк на индонезийском острове Суматра. Это уникальное место с точки зрения биологического разнообразия. Здесь живут животные, которых нет больше нигде в мире.

Вместе с другими национальными парками, Гунунг-Лёсер образует объект всемирного наследия ЮНЕСКО - девственные влажные тропические леса Суматры.

Это 2,6 млн гектаров тропического леса, где бок о бок живут суматранские слоны, тигры, носороги и орангутанги.

Лахмудин - один из многих фермеров Суматры, которые около десяти лет назад решили засадить свою землю пальмами, из плодов которых производят масло.

Его ферма находится в провинции Ачех, рядом с парком.

"Это поле раньше было лесом", - говорит он, показывая свой участок, вырубленный в окруженной холмами долине.

Около десяти лет назад здесь вырубили очень много деревьев, чтобы посадить пальмы. Фермерам нужны деньги. "Это единственное, чем местные могут заниматься", - говорит Лахмудин.

Человек и природа

За последние 20 лет Гунунг-Лёсер потерял более 110 тыс. гектаров леса. Большая часть этого леса располагалась в низине, и после того как его вырубили, жившие в нем звери Лёсера стали чаще контактировать с человеком.

Местные жители вынуждены искать новые способы сосуществовать с животными.

Например, в одном из муниципалитетов рядом с заповедником слоны постоянно вытаптывали засеянные поля.

Местные жители нашли способ их остановить: поля начали обсаживать цитронеллой, или лимонником. Слоны обходят эту душистую траву стороной.

Юсуф - заклинатель слонов. Он много общается с этими животными и старается смягчить губительные для них последствия контакта с человеком.

Он говорит, что местные любят слонов, но посевы для них важнее. "Им нужно как-то зарабатывать", - говорит он.

Но не везде люди ищут такие решения. В нескольких километрах к югу, в городе Сингкил, большую часть плодородной земли сегодня превратили в пальмовые плантации.

Однажды в небольшой роще масличных пальм фермеры нашли застрявшего орангутанга. Вырубка леса лишила животное дома и привычных источников пищи - он пошел искать новые и застрял.

15-летнее животное спасли и обнаружили, что он ранен из пневматической винтовки.

Сотрудник местного Центра информирования об орангутангах по имени Крисна рассказывает, что приматы иногда заходят во владения фермеров и уничтожают саженцы бетеля и масличных пальм.

"Местные жители относятся к ним как к досадной проблеме", - говорит он.

Браконьерство

Орангутанги - очень популярные домашние животные, как в Индонезии, так и в других странах.

Охота на них запрещена, но это не останавливает браконьеров и местных жителей, которые пытаются подзаработать.

Как правило орангутангов забирают у матери еще младенцами. Охотятся на них зачастую именно на масличных плантациях.

Браконьерство орангутангов особенно разрушительно, потому что как правило защищающих детенышей самок просто убивают.

Детеныши, которых содержат в неволе, со временем вырастают в огромных взрослых обезьян с физической силой шестерых мужчин. Им нужно съедать до четырех килограммов овощей и фруктов в день.

Часто на этом этапе они надоедают хозяевам, и их в лучшем случае возвращают в Центр информирования, либо бросают или убивают.

Шри Лиа - одна из таких владельцев. Она решила вернуть своего "приемного сына", трехлетнего орангутанга по имени Бом-Бом, в центр, где ему помогут снова адаптироваться к жизни в природе.

"Он растет, и мы не знаем, чего он хочет", - говорит она, сдерживая слезы.

"Заводчики всегда говорят, что делают это, потому что любят орангутангов. Нет, на самом деле то, что мы для них делаем - это проявление настоящей любви. Любить - не значит обладать", - говорит Кришна.

Дороги и еще одна проблема

Судьба орангутангов тесно связана с лесом, а лес вырубают. Но еще более серьезная проблема - это фрагментация лесных массивов из-за дорог.

"Дороги - самая серьезная из проблем", - говорит директор НКО "Программа консервации суматранских орангутангов" Иэн Синглтон.

Именно с дороги начинается превращение леса в плантации масленичных пальм. Вследствие вырубки лесов Индонезия ежегодно теряет от ста до двухсот орангутангов.

Слоны и дамба

Еще один пример - деревня Лестен, которая находится в самом сердце заповедника. На машине до нее добираться из столицы 12 часов.

В прошлом году здесь впервые появилась заасфальтированная дорога. Мы едем по ней и видим, как вокруг вырубают лес. Лес вырубают везде.

Деревня на 75 жителей решает, будут ли они переезжать, чтобы освободить место для гидроэлектростанции.

Строящая ГЭС компания PT Kamirzu обещает жителям построить и новую деревню.

"Нам обещали дома площадью 45 кв. метров, мечети, школы, дом собраний и поликлинику", - рассказывает старейшина деревни Сатурудин.

Если компания исполнит обещания, то скорее всего жители деревни согласятся на переезд, и тогда дамбу построят.

Но дамба встанет на пути последней тропы суматранских слонов. Этот вид слонов - единственный в мире, который считается подверженным высокому риску вымирания.

Слоны как правило перемещаются по джунглям, следуя определенным маршрутам - тропам или коридорам.

Группа слонов очень много ест, а потому не задерживается на одном месте больше двух-трех дней. Для азиатского слона миграция очень важна - ее полный круг может занимать до десяти лет.

"Это последний сохранившийся миграционный коридор. Если он исчезнет, популяция слонов станет еще более фрагментированной, а значит, они приблизятся к вымиранию", - говорит Синглтон.

Он не считает, что сегодня есть способ остановить вымирание животных в национальном парке Гунунг-Лёсер.

"Мы должны просто его замедлить. Чтобы когда у Индонезии появится возможность защищать ту часть леса, которая останется, в нем еще останутся звери", - говорит Иэн Синглтон.