Пальмовое масло. Иллюстративное фото.

ФОТО: palmoilinvestigations.com

Пальмовое масло - настоящая золотая жила. С одного гектара земли, засаженной пальмами, можно получить в 5-10 раз больше масла, чем от любого другого растения. Пальмовое масло обменивают на истребителии используют вместо нефтепродуктов. Но какова его цена на самом деле?

В мире растет потребление пальмового масла. По оценке агентства Research and Markets, его мировой рынок вырастает на 5,7% каждый год. Этот рост может ускориться по мере того как маслу находят новые применения.

Не отстает и Россия, в январе-феврале нынешнего года импорт пальмового масла в Россию вновь вырос, следует из статистики Росстата.

Однако потребление пальмового масла в России далеко не самое высокое в мире. Например, Индия, крупнейший в мире импортер пищевого масла, импортировала значительно больше пальмового масла.

Тем не менее пальмовое масло в России крайне популярно. В 2018 году российские СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что пальмовое масло стало одним из трех популярнейших импортных продуктов, наряду с бананами и картошкой.