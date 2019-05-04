Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Инцидент произошел в сафари-парке «Серенгети-парк», расположенном в коммуне Ходенхаген, Нижняя Саксония. Коллеги раненного мужчины помогли ему выбраться из вольера и вызвали скорую помощь.

Отмечается, что 24-летний мужчина получил серьезные ранения. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Всего в парке «Серенгети» проживают более 1,5 тысячи животных. Его территория превышает 120 гектаров. Он был открыт в 1974 году. Главная особенность парка состоит в том, что посетители передвигаются по нему на собственных автомобилях.