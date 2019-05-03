Таллиннский клуб Rotary вручил премии лучшим полицейским и лучшей служебной собаке

ФОТО: Реэлика Рийманд/Департамент полиции и погранохраны

ФОТО: Реэлика Рийманд/Департамент полиции и погранохраны

ФОТО: Реэлика Рийманд/Департамент полиции и погранохраны

„Как и клубы Rotary во всем мире, так и Таллиннский клуб Rotary хочет внести свой вклад в то, чтобы жизнь вокруг нас становилась лучше. Одним из предпосылок для этого, естественно, является безопасность в обществе. Поэтому 19 лет назад Таллиннский клуб Rotary положил основу традиции чествовать людей, которые трудятся ради нашей общей безопасности. Мы очень рады тому, что эта традиция продолжается по сей день", – сказал президент Таллиннского клуба Rotary Улф Розен, выразив мнение всех членов клуба.

„Помогая жителям Эстонии, полицейские ежедневно сталкиваются в своей работе с конфликтами и темной стороной жизни. Поэтому позитивные отзывы о работе и похвала очень важны. Постоянная поддержка Таллиннского клуб Rotary дает молодым полицейским дополнительную мотивацию", – сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

Среди получивших премии молодых полицейских – следователь Нарвского отделения полиции Аида Зейналова, патрульный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Геррит Пунгас и следователь Тартуского отделения полиции Реэлика Ратассеп.

Аида Зейналова пришла в полицию сначала в качестве помощника полицейского, так как она хотела внести свой вклад в безопасность Нарвы. Работа понравилась настолько, что Зейналова стала сотрудником полиции, сначала работая в патрульной службе, а сейчас уже следователем. Коллеги высоко ценят ее отношение к работе, последовательность и силу воли.

Геррит Пунгас берет на себя самые серьезные вызовы, за последние полгода он задержал нескольких водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также обнаружил наркотические вещества и украденные вещи. Пунгас является также ментором помощников полицейских.

Юридические знания Реэлики Ратассепп и ее отношение к работе помогли раскрыть несколько связанных с насилием преступлений. Коллеги высоко ценят ее умение общаться со всеми сторонами конфликта.