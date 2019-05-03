Крылатый преступник: в Бразилии попугай предупреждал наркодилеров об облаве

По такой схеме попугай действовал и в этот раз. Однако после того, как операция закончилась, птица не произнесла ни слова, хоть и видела вокруг себя много людей в полицейской форме.

Птицу передали в местный зоопарк. Там она проведет около трех месяцев, чтобы заново научиться летать. После этого попугая выпустят на волю.