Пт, 3.05.2019
  • Барбос
  • Крылатый преступник: в Бразилии попугай предупреждал наркодилеров об облаве

Крылатый преступник: в Бразилии попугай предупреждал наркодилеров об облаве

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Попугай иллюстративный.

ФОТО: Margus Ansu

В бразильском городке Вила Ирма Дульс во время рейда полиции на наркопритон арестовали не только преступников, но и попугая, который проходит в деле как их сообщник. Дело в том, что наркодилеры научили птицу выкрикивать «Мама, полиция!» при приближении правоохранителей к зданию, где местная пара торговала наркотиками, пишет 24tv со ссылкой на The Guardian.

По такой схеме попугай действовал и в этот раз. Однако после того, как операция закончилась, птица не произнесла ни слова, хоть и видела вокруг себя много людей в полицейской форме.

Птицу передали в местный зоопарк. Там она проведет около трех месяцев, чтобы заново научиться летать. После этого попугая выпустят на волю.

Издание отмечает, что упомянутый попугай пополнил список животных, птиц и рептилий, которых используют в своем бизнесе наркодилеры. Например, в 2008 году во время рейда на гангстерский притон в Рио-де-Женейро полиция «арестовала» двух аллигаторов, которым бандиты якобы скармливали трупы врагов. Однако отец одного из преступников возразил, заявив, что те попытались такое сделать, но аллигаторы трупы кушать не стали.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ