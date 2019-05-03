Крылатый преступник: в Бразилии попугай предупреждал наркодилеров об облаве

В бразильском городке Вила Ирма Дульс во время рейда полиции на наркопритон арестовали не только преступников, но и попугая, который проходит в деле как их сообщник. Дело в том, что наркодилеры научили птицу выкрикивать «Мама, полиция!» при приближении правоохранителей к зданию, где местная пара торговала наркотиками, пишет 24tv со ссылкой на The Guardian.
По такой схеме попугай действовал и в этот раз. Однако после того, как операция закончилась, птица не произнесла ни слова, хоть и видела вокруг себя много людей в полицейской форме.
Птицу передали в местный зоопарк. Там она проведет около трех месяцев, чтобы заново научиться летать. После этого попугая выпустят на волю.
Издание отмечает, что упомянутый попугай пополнил список животных, птиц и рептилий, которых используют в своем бизнесе наркодилеры. Например, в 2008 году во время рейда на гангстерский притон в Рио-де-Женейро полиция «арестовала» двух аллигаторов, которым бандиты якобы скармливали трупы врагов. Однако отец одного из преступников возразил, заявив, что те попытались такое сделать, но аллигаторы трупы кушать не стали.