Пункты сбора корма и вещей для бездомных животных открылись во всех районах Таллинна

«Благодарим все учреждения, которые присоединились к кампании и открыли у себя пункты сбора пожертвований. Спасибо и тем организациям, которые с нами связались и пообещали распространить информацию среди своих работников», - сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

Всего рамках благотворительной кампании, запущенной по инициативе Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна, открыто 33 пункта сбора, куда можно принести нужные для бездомных животных вещи. Прежде всего нужен качественный корм – как кошачий, так и собачий. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными. Полный перечень нужных вещей можно найти на сайте некоммерческого объединения Varjupaikade MTÜ.

Нынешняя кампания представляет собой продолжение прошлогодней, в ходе которой на нужды Таллиннского приюта для животных было собрано более 6300 евро. За организацию прошлогодней кампании «Будь другом» Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна был удостоен премии Таллиннской мэрии «Большие дела таллиннской молодежи 2018».

Пункты сбора открыты до 10 мая в следующих местах:

Пыхья-Таллинн

Управа Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2)

Центр культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12)

Международное объединение культурных обществ «Лира» (ул. Каэра, 21)

Молодежный центр Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98)

Коплиский дом молодежи (ул. Лина, 8)

Основная школа Карьямаа (ул. Карьямаа, 1)

Гуманитарная гимназия Эхте (ул. Эхте, 9)

Основная школа Каламая (ул Вабрику, 18)

Основная школа Ристику (ул. Ристику, 69)

Гимназия Пельгулинна (ул. Мулла, 7)

Таллиннская художественная гимназия (ул. Копли, 102A)

Гимназия Густава Адольфа (ул. Вана-Каламая, 9)

Детский сад Каламая (ул. Вана-Каламая, 28a)

Офис кампании Marketex Marine (Marketex Marine (ул. Копли, 103))

Мустамяэ

Управа района Мустамяэ (ул. Таммсааре-теэ, 135)

Дневной центр Мустамяэ (ул. Эхитаяте-теэ, 82)

Таллиннская Немецкая гимназия (ул. Вильде-теэ, 69)

Таллиннская средняя школа № 53 (ул. Сютисте-теэ, 42)

Мустамяэский открытый центр молодежи (ул. Эхитаяте-теэ, 82)

Таллиннская реальная гшимназия Мустамяэ (ул. Вильде-теэ, 64)

Детский сад «Сыбракесе» (ул. Кийли, 7)

Основная школа Кадака (ул. Вильде-теэ, 120)

Таллиннский Технический университет (ул. Эхитаяте-теэ, 5)

Детский сад «Паллипыннь» (ул. Акадеэмиа-теэ, 50)

Хааберсти

Русская гимназия Хааберсти (ул. Ыйсмяэ-теэ, 132)

Таллиннская гимназия Мустйыэ (шоссе Палдиски, 83)

Управа района Хааберсти (ул. Эхитаяте-теэ, 109А)

Кристийне

Управа района Кристийне (ул. Тулика, 33)

Ласнамяэ

Управа района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54)

Пирита

Управа района Пирита (ул. Клоостри-теэ, 6)

Нымме

Управа района Нымме (ул. Валдеку, 13)

Кесклинн

Управа района Кесклинн (ул. Нунне, 18)