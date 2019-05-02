Эстонское производство свинины скрывает жуткую тайну

Хвосты животным отрезают потому, что другие свиньи могут их грызть от стресса. Несмотря на то, что эта болезненная процедура разрешена только в случае крайне необходимости, почти на всех фермах нашей страны ее проводят профилактически.

«Поскольку причина того, что животные грызут хвосты, кроется в стрессе, решением проблемы обрезание хвостов не может быть решением, поскольку еще больше ухудшает состояние свиней, - говорит руководитель зоозащитной организации Кристина Меринг. – Нужно заниматься уменьшением стресса, а это возможно только при создании лучших условий для жизни животных».

Эстонский ветеринарно-пищевой департамент предлагает несколько альтернатив отрубанию хвостов, например, снижение поголовья свиней и уменьшение конкуренции среди них, отделение жертв от агрессивных животных, а также создание более открытых пространств. Чтобы животным не было скучно, можно предложить им игрушки.