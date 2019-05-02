Эстонское производство свинины скрывает жуткую тайну

Зоозащитная организация «Невидимые животные» (Nähtamatud Loomad) и Ветеринарно-пищевой департамент пытаются остановить практику отрезания хвостов свиньям на эстонском производстве свинины, пишет Lemmik.
Хвосты животным отрезают потому, что другие свиньи могут их грызть от стресса. Несмотря на то, что эта болезненная процедура разрешена только в случае крайне необходимости, почти на всех фермах нашей страны ее проводят профилактически.
«Поскольку причина того, что животные грызут хвосты, кроется в стрессе, решением проблемы обрезание хвостов не может быть решением, поскольку еще больше ухудшает состояние свиней, - говорит руководитель зоозащитной организации Кристина Меринг. – Нужно заниматься уменьшением стресса, а это возможно только при создании лучших условий для жизни животных».
Эстонский ветеринарно-пищевой департамент предлагает несколько альтернатив отрубанию хвостов, например, снижение поголовья свиней и уменьшение конкуренции среди них, отделение жертв от агрессивных животных, а также создание более открытых пространств. Чтобы животным не было скучно, можно предложить им игрушки.
По словам специалиста ведомства Эрики Мяэлоог, эта проблема в Эстонии привлекает все больше внимания: «Мы начали информировать фермы о том, что отрубание хвостов разрешено в исключительных случаях в качестве последней возможной меры и по решению ветеринара, когда остальные причины стресса ликвидированы, а массовое жевание хвостов продолжается. Кроме того, мы установили усиленный контроль за благополучием свиней».