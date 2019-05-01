Осиротевший лисенок будет жить в Пайде

Вчера рядом с Ляэне-Таллиннской центральной больницей был найден лисенок, которого доставили в приют Эстонского общества диких животных, пишет Järva teataja.
По словам человека, который нашел лисенка, зверек устроил себе гнездо под эстакадой здания, откуда робко выглядывал, но за два дня его мама так и не появилась. Зверь казался измученным, но его было сложно поймать.
Прибывшие на место волонтеры Общества позвали на помощь спасателей. Они вытащили из норы двоих мертвых лисят, третьего, еще живого, поймать удалось не сразу.
Щенка отвезли в скорую для животных, где у него обнаружили сильное воспаление глаз. В целом его состояние удовлетворительное и зоозащитники надеются, что лисенок поправится и вырастет.
Из Таллинна спасенного доставили в Пайдет к сотруднице Общества Вирге Вызуяла, которая будет за ним присматривать. Зверек есть и пьет, но пока что неизвестно, работает его ли его пищеварительная система.
Эстонское общество диких животных работает только благодаря пожертвованиям. Весна – самый сложный сезон для зоозащитников, когда детеныши многих животных по разным причинам становятся сиротами. Вы можете помочь волонтерам, сделав пожертвование:
По телефонам:
9009933 - 5€
9009955 - 25€
Дослушайте автоответчик до конца, иначе сумма не будет переведена!
Или через банк:
Счет: EE952200221067573100
Получатель: Eesti metsloomaühing
Пояснение: Metsloomade abistamiseks!