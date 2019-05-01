Осиротевший лисенок будет жить в Пайде

По словам человека, который нашел лисенка, зверек устроил себе гнездо под эстакадой здания, откуда робко выглядывал, но за два дня его мама так и не появилась. Зверь казался измученным, но его было сложно поймать.

Прибывшие на место волонтеры Общества позвали на помощь спасателей. Они вытащили из норы двоих мертвых лисят, третьего, еще живого, поймать удалось не сразу.

Щенка отвезли в скорую для животных, где у него обнаружили сильное воспаление глаз. В целом его состояние удовлетворительное и зоозащитники надеются, что лисенок поправится и вырастет.

Из Таллинна спасенного доставили в Пайдет к сотруднице Общества Вирге Вызуяла, которая будет за ним присматривать. Зверек есть и пьет, но пока что неизвестно, работает его ли его пищеварительная система.