Собаки в Домодедово помогли пассажирам справляться со стрессом

Не секрет, что для многих людей перелеты являются источником сильного стресса. Для улучшения психического состояния пассажиров московский аэропорт Домодедово нанял специальный персонал в рамках акции "Обними друга перед полетом". Как передает MedDaily со ссылкой на "Российскую газету", сегодня с 11:00 до 16:00 любой желающий мог пообщаться с собаками-терапевтами на втором этаже аэропорта.