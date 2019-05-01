Ср, 1.05.2019
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  • Собаки в Домодедово помогли пассажирам справляться со стрессом

Собаки в Домодедово помогли пассажирам справляться со стрессом

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Собака в аэропорту

ФОТО: Justin Sullivan / AFP / Scanpix

Не секрет, что для многих людей перелеты являются источником сильного стресса. Для улучшения психического состояния пассажиров московский аэропорт Домодедово нанял специальный персонал в рамках акции "Обними друга перед полетом". Как передает MedDaily со ссылкой на "Российскую газету", сегодня с 11:00 до 16:00 любой желающий мог пообщаться с собаками-терапевтами на втором этаже аэропорта.

Животных предоставили волонтеры национальной ассоциации "Объединенные энималтерапевты", питомцы которых работают в хосписах, детских больницах, реабилитационных центрах. К акции привлекли 14 собак, общение с которыми позволяет снизить эмоциональное напряжение и улучшить настроение. 

Согласно многочисленным исследованиям, общение с домашними животными и, в частности, с собаками несет несомненную пользу для человека. В условиях стресса, вызванного ожиданием рейса, страхом полетов, всего нескольких минут общения с собакой может быть достаточно, чтобы улучшить психическое состояние человека.

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