Собаки в Домодедово помогли пассажирам справляться со стрессом

Не секрет, что для многих людей перелеты являются источником сильного стресса. Для улучшения психического состояния пассажиров московский аэропорт Домодедово нанял специальный персонал в рамках акции "Обними друга перед полетом". Как передает MedDaily со ссылкой на "Российскую газету", сегодня с 11:00 до 16:00 любой желающий мог пообщаться с собаками-терапевтами на втором этаже аэропорта.
Животных предоставили волонтеры национальной ассоциации "Объединенные энималтерапевты", питомцы которых работают в хосписах, детских больницах, реабилитационных центрах. К акции привлекли 14 собак, общение с которыми позволяет снизить эмоциональное напряжение и улучшить настроение.
Согласно многочисленным исследованиям, общение с домашними животными и, в частности, с собаками несет несомненную пользу для человека. В условиях стресса, вызванного ожиданием рейса, страхом полетов, всего нескольких минут общения с собакой может быть достаточно, чтобы улучшить психическое состояние человека.