Ср, 1.05.2019
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  • Посетите зоопак – помогите спасти вымирающих животных

Посетите зоопак – помогите спасти вымирающих животных

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Таллиннский зоопарк.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

С 1 мая стоимость билета в Таллиннский зоопарк на одного посетителя вырастет на один евро. Евро с каждого такого билета будет переведен на счет, который предназначен для финансирования работ по сохранению находящихся в опасности видов животных.

По сообщению пресс-службы зоопарка, специальный билет по повышенной цене – дело добровольное, и те, кто не хочет его покупать, могут посетить зоопарк по обычному билету.

«Такой способ финансирования проектов по охране видов становится все более популярным в зоопарках Европы. Первым эту систему ввел зоопарк Базеля», - рассказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран. Это не первая инициатива зоопарка по сохранению видов.

Цены Таллиннского зоопарка в летний сезон (01.05-30.09):

Полный билет: 9 евро*

Ученикам, студентам, пенсионерам: 6 евро*

Семейный билет: 21 eurot*

*Это цена содержит один евро в пользу охраны находящихся под угрозой вымирания видов животных.

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