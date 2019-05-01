Посетите зоопак – помогите спасти вымирающих животных

С 1 мая стоимость билета в Таллиннский зоопарк на одного посетителя вырастет на один евро. Евро с каждого такого билета будет переведен на счет, который предназначен для финансирования работ по сохранению находящихся в опасности видов животных.
По сообщению пресс-службы зоопарка, специальный билет по повышенной цене – дело добровольное, и те, кто не хочет его покупать, могут посетить зоопарк по обычному билету.
«Такой способ финансирования проектов по охране видов становится все более популярным в зоопарках Европы. Первым эту систему ввел зоопарк Базеля», - рассказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран. Это не первая инициатива зоопарка по сохранению видов.
Цены Таллиннского зоопарка в летний сезон (01.05-30.09):
Полный билет: 9 евро*
Ученикам, студентам, пенсионерам: 6 евро*
Семейный билет: 21 eurot*
*Это цена содержит один евро в пользу охраны находящихся под угрозой вымирания видов животных.