Прыгнувшая в штормовое море за собаками модель погибла

37-летняя модель и телеведущая из Бразилии в воскресенье отдыхала со своим супругом на море вблизи Сан-Паулу, когда штормовой ветер ударил в борт их лодки и скинул в воду двух щенков. Модель прыгнула за животными и исчезла.

Ее муж тоже прыгнул в воду, пытаясь спасти жену, но во время шторма это было невозможно, и ему пришлось плыть в сторону берега. Муж Каролин несколько часов провел в воде прежде, чем его спасли.

По словам представителя Биттенкурт, супруг модели находится в состоянии шока: «Он видел, как тонула Каролин, но не смог ее спасти. Это было чудовищно». Пара поженилась в январе этого года.