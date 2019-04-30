В Эстонии распространяется конский грипп

Конский грипп обнаружен в двух конюшнях, в которых на данный момент установлен карантин, о чем сообщила советник отдела департамента по здоровью и благополучию животных Маарья Кристиан. В конюшни запрещено приводить лошадей и других животных, а также выводить их за пределы карантинной зоны. Кроме того, передвижение людей и транспорта на территории фермы ограничено.

Конский грипп – очень заразное и тяжело протекающее вирусное заболевание, для которого характерная высокая температура, воспаление дыхательных путей, сухой кашель, состояние усталости, а в тяжелых случаях даже воспаление легких. Беременным лошадям могут быть сделаны аборты. Заболевание распространено почти во всех странах, где выращивают лошадей. Ранее его вспышки диагностировались и у нас.

Чаще всего гриппом болеют молодые животные в возрасте до двух лет. Инкубационный период длится от одного до трех дней, но лошади могут быть заразны и спустя 21 день после того, как заболели.

Несмотря на то, что случаи заражения в Эстонии пока единичны, департамент напоминает о необходимости следовать методам поддержания биологической безопасности. Больных или предположительно больных животных нужно отделить от здоровых, регистрировать передвижение лошадей в случае, если они покидают ферму или приходят на ферму, контролировать передвижение людей и транспорта по территории фермы.

В случае подозрений нужно обратиться к ветеринару, обслуживающему конюшню и известить об этом местный центр Ветеринарно-пищевого департамента.