Вопрос ветеринару: как лечат кошачьи зубы?

«У моей кошки сломался зуб. Сколько стоит лечение, как долго оно длится и какие нужны процедуры?» - спрашивает читатель портала.

Отвечает ветеринар клиники PetCity Герлин Ярвела:

Без осмотра пострадавшего зуба и полости рта в целом, увы, невозможно сказать, во сколько может обойтись лечение. Правильнее всего было бы обратиться в ветеринарную клинику, где есть занимающийся зубными проблемами врач. Он осмотрит зуб и оценит ситуацию: насколько серьезно сломан зуб, есть ли воспаление и т.д.

Кроме того, нужно осмотреть и остальные зубы. Задние зубы у кошек трудно рассмотреть и определить их состояние. Если во время осмотра выяснится, что есть и другие проблемы с зубами, то решить их лучше все разом. Лечение зубов, конечно, происходит под наркозом. Длительность процедуры зависит от того, как много нужно сделать.