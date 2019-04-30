Вопрос ветеринару: как лечат кошачьи зубы?

Животные приносят своим хозяевам не только радость, но временами и заботы. Врачи PetCity делятся с порталом Lemmik советами о том, как помочь животному в случае болезней.
«У моей кошки сломался зуб. Сколько стоит лечение, как долго оно длится и какие нужны процедуры?» - спрашивает читатель портала.
Отвечает ветеринар клиники PetCity Герлин Ярвела:
Без осмотра пострадавшего зуба и полости рта в целом, увы, невозможно сказать, во сколько может обойтись лечение. Правильнее всего было бы обратиться в ветеринарную клинику, где есть занимающийся зубными проблемами врач. Он осмотрит зуб и оценит ситуацию: насколько серьезно сломан зуб, есть ли воспаление и т.д.
Кроме того, нужно осмотреть и остальные зубы. Задние зубы у кошек трудно рассмотреть и определить их состояние. Если во время осмотра выяснится, что есть и другие проблемы с зубами, то решить их лучше все разом. Лечение зубов, конечно, происходит под наркозом. Длительность процедуры зависит от того, как много нужно сделать.
В любом случае, стоит обратиться в клинику: у кошек часто бывают проблемы с зубами, которые доставляют им боль и дискомфорт. Чем быстрее кошке окажут помощь, тем больше вероятности, что маленькая проблема не повлечет за собой более серьезные.