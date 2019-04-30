Земля тысячи собак: так выглядит рай для собачников

Земля тысячи собак. ФОТО: Fabian Castellon / Caters / Caters News Agency / Scanpix

Приют был организован в 2006 году, когда Лиа Баттл и ее супруг Алваро Саумет взяли в свою семью нескольких бездомных собак. Супруги обратили внимание, что на Коста-Рике бродячие собаки не получали помощи, и тогда они приняли решение сами оказать животным эту помощь.

«Я поняла, что, несмотря на молодой возраст и хорошее здоровье, у этих собак не было надежды найти дома, - говорит Лиа. – У меня было два варианта: искать для них семьи или отправить в приют дожидаться новой жизни или смерти».

Ни один из этих вариантов не казался подходящим, так что Лиа стала отвозить животных на ферму с 375 гектарами земли, которую она получила в наследство от своего деда. Теперь она стала место проживания собак, которым не удалось найти дом. Обитатели фермы вакцинированы, кастрированы и стерилизованы, и даже те собаки, у которых нет никакой надежды на новый дом, живут на этой земле без всякого страха.