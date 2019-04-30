Полтора километра страха: в Вихтерпалу медведи преследовали молодую женщину

«Сначала я услышала сильный треск и решила, что это может быть какое-то большое животное: может, лось, - рассказывает Трийн. – И вдруг, передо мной, примерно в десяти метрах, появился большой коричневый медведь».

«Если бы я пошла вперед по прямой, то угодила бы прямо в объятия медведя, а я не уверена, что это именно те объятия, которые мне в тот момент были нужны, - смеется Трийн и признается, что первым порывом было убежать. - К счастью, с этим я быстро справилась и застыла на месте».

Трийн попыталась осмотреться и выяснить, есть ли поблизости медвежата. «Я постаралась понять мотивы медведей, было чувство беспомощности и страха, - вспоминает собеседница издания. – Я попала в его дом, где действуют свои правила, а я всего лишь гость». Медведица оказалась не единственной попутчицей туристки.

«Двигаясь дальше, я обнаружила еще троих медведей. Показалось, что это были медвежата, двухлетки. Возможно, подросшие дети этой медведицы. Они двигались медленно, временами останавливаясь. В то же время, если мы оказывались слишком близко, они отходили и ждали меня неподалеку, не сводя глаз», - вспоминает Трийн.

Выбраться из пугающей компании туристке помог специалист Эстонского общества диких животных, которому Трийн позвонила по телефону: «Я очень благодарна ему, потому что встреча нос к носу с медведем впервые в жизни все-таки пугает».

Зоолог Алексей Туровский дал несколько советов на случай встречи с медведем в лесу:

1. Если зверь находится в 20-30 метрах, то стоит говорить с ним успокаивающим тоном, возможно, проговаривать какую-то рифму.

2. Ни в коем случае не стоит шептать. Это наполненный энергией звук, он может спровоцировать нападение.

3. Ни в коем случае нельзя убегать. У молодых животных, особенно у хищников, сильно развит рефлекс преследования, это инстинкт. «Например, если убегать от волков, они не могут реагировать иначе, чем преследованием. Оставайтесь на месте, и если волки дойдут до вас, они не будут знать, что делать», - говорит Туровский.

4. При встрече с медведем нельзя ни в коем случае смотреть ему в глаза, это вызов.

5. Не поворачиваясь спиной, начинайте ритмично идти или, читая стихи (для ритма - ред.), потихоньку отходите от зверя.

6. Если медведь встал на задние лапы, по словам зоолога, не нужно бояться: животное просто хочет лучше видеть и, конечно, показать себя.

7. Если медведь стоит низко и смотрит вам в лицо, мотает головой из стороны в сторону и находится близко, то Туровский советует лечь, закрыть затылок руками и затихнуть. «Ну или молиться, если умеете», - говорит специалист.