Помогите бездомным животным: в Таллинне стартует благотворительная кампания

По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, нынешняя кампания представляет собой продолжение прошлогодней, в ходе которой на нужды Таллиннского приюта для животных было собрано более 6300 евро.

«Если в прошлом году ребята собирали в торговых центрах и других оживленных местах денежные пожертвования, то на этот раз они решили собирать не деньги, а необходимые для приюта вещи», - сказала Юрченко.

К компании присоединились также несколько школ из района Хааберсти и Молодежный совет Мустамяэ. Благодаря этому в трех столичных районах будут открыты более двух десятков пунктов сбора пожертвований.

Прежде всего нужен высококачественный корм – как кошачий, так и собачий. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными. Полный перечень нужных вещей можно найти на сайте некоммерческого объединения Varjupaikade MTÜ.

Пункты сбора открыты с 29 апреля до 10 мая в следующих местах:

Пыхья-Таллинн

Управа Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2)

Центр культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12)

Международное объединение культурных обществ «Лира» (ул. Каэра, 21)

Молодежный центр Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98)

Коплиский дом молодежи (ул. Лина, 8)

Основная школа Карьямаа (ул. Карьямаа, 1)

Гуманитарная гимназия Эхте (ул. Эхте, 9)

Основная школа Каламая (ул Вабрику, 18)

Основная школа Ристику (ул. Ристику, 69)

Гимназия Пельгулинна (ул. Мулла, 7)

Таллиннская художественная гимназия (ул. Копли, 102A)

Гимназия Густава Адольфа (ул. Вана-Каламая, 9)

Детский сад Каламая (ул. Вана-Каламая, 28a)

Мустамяэ

Управа района Мустамяэ (ул. Таммсааре теэ, 135)

Дневной центр Мустамяэ (ул. Эхитаяте теэ, 82)

Таллиннская Немецкая гимназия (ул. Вильде теэ, 69)

Таллиннская средняя школа № 53 (ул. Сютисте теэ, 42)

Мустамяэский открытый центр молодежи (ул. Эхитаяте теэ, 82)

Таллиннская реальная гшимназия Мустамяэ (ул. Вильде теэ, 64)

Детския сад «Сыбракесе» (ул. Кийли, 7)

Основная школа Кадака (ул. Вильде теэ, 120)

Таллиннский Технический университет (ул. Эхитаяте теэ, 5)

Хааберсти

Русская гимназия Хааберсти (ул. Ыйсмяэ теэ, 132)

Таллиннская гимназия Мустйыэ (шоссе Палдиски, 83)