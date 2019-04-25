Помогите бездомным животным: в Таллинне стартует благотворительная кампания

В понедельник, 29 апреля стартует благотворительная кампания «Будь другом», запущенная Круглым столом молодежи Пыхья-Таллинна. Цель кампании – помощь бездомным животным. Пункты сбора пожертвований будут открыты в различных городских учреждениях и школах до 10 мая.
По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, нынешняя кампания представляет собой продолжение прошлогодней, в ходе которой на нужды Таллиннского приюта для животных было собрано более 6300 евро.
«Если в прошлом году ребята собирали в торговых центрах и других оживленных местах денежные пожертвования, то на этот раз они решили собирать не деньги, а необходимые для приюта вещи», - сказала Юрченко.
К компании присоединились также несколько школ из района Хааберсти и Молодежный совет Мустамяэ. Благодаря этому в трех столичных районах будут открыты более двух десятков пунктов сбора пожертвований.
Прежде всего нужен высококачественный корм – как кошачий, так и собачий. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными. Полный перечень нужных вещей можно найти на сайте некоммерческого объединения Varjupaikade MTÜ.
Пункты сбора открыты с 29 апреля до 10 мая в следующих местах:
Пыхья-Таллинн
- Управа Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2)
- Центр культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12)
- Международное объединение культурных обществ «Лира» (ул. Каэра, 21)
- Молодежный центр Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98)
- Коплиский дом молодежи (ул. Лина, 8)
- Основная школа Карьямаа (ул. Карьямаа, 1)
- Гуманитарная гимназия Эхте (ул. Эхте, 9)
- Основная школа Каламая (ул Вабрику, 18)
- Основная школа Ристику (ул. Ристику, 69)
- Гимназия Пельгулинна (ул. Мулла, 7)
- Таллиннская художественная гимназия (ул. Копли, 102A)
- Гимназия Густава Адольфа (ул. Вана-Каламая, 9)
- Детский сад Каламая (ул. Вана-Каламая, 28a)
Мустамяэ
- Управа района Мустамяэ (ул. Таммсааре теэ, 135)
- Дневной центр Мустамяэ (ул. Эхитаяте теэ, 82)
- Таллиннская Немецкая гимназия (ул. Вильде теэ, 69)
- Таллиннская средняя школа № 53 (ул. Сютисте теэ, 42)
- Мустамяэский открытый центр молодежи (ул. Эхитаяте теэ, 82)
- Таллиннская реальная гшимназия Мустамяэ (ул. Вильде теэ, 64)
- Детския сад «Сыбракесе» (ул. Кийли, 7)
- Основная школа Кадака (ул. Вильде теэ, 120)
- Таллиннский Технический университет (ул. Эхитаяте теэ, 5)
Хааберсти
- Русская гимназия Хааберсти (ул. Ыйсмяэ теэ, 132)
- Таллиннская гимназия Мустйыэ (шоссе Палдиски, 83)
Учреждения, школы и фирмы могут по-прежнему присоединиться к благотворительной кампании, открыв у себя пункт сбора пожертвований. Для этого необходимо связаться с координатором кампании:Kristi.Ryytel-Sorgin@tallinnlv.ee.