Чт, 25.04.2019
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  • Помогите бездомным животным: в Таллинне стартует благотворительная кампания

Помогите бездомным животным: в Таллинне стартует благотворительная кампания

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ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

В понедельник, 29 апреля стартует благотворительная кампания «Будь другом», запущенная Круглым столом молодежи Пыхья-Таллинна. Цель кампании – помощь бездомным животным. Пункты сбора пожертвований будут открыты в различных городских учреждениях и школах до 10 мая.

По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, нынешняя кампания представляет собой продолжение прошлогодней, в ходе которой на нужды Таллиннского приюта для животных было собрано более 6300 евро.

«Если в прошлом году ребята собирали в торговых центрах и других оживленных местах денежные пожертвования, то на этот раз они решили собирать не деньги, а необходимые для приюта вещи», - сказала Юрченко.

К компании присоединились также несколько школ из района Хааберсти и Молодежный совет Мустамяэ. Благодаря этому в трех столичных районах будут открыты более двух десятков пунктов сбора пожертвований.

Прежде всего нужен высококачественный корм – как кошачий, так и собачий. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными. Полный перечень нужных вещей можно найти на сайте некоммерческого объединения Varjupaikade MTÜ.

Пункты сбора открыты с 29 апреля до 10 мая в следующих местах:

Пыхья-Таллинн

  • Управа Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2)
  • Центр культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12)
  • Международное объединение культурных обществ «Лира» (ул. Каэра, 21)
  • Молодежный центр Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98)
  • Коплиский дом молодежи (ул. Лина, 8)
  • Основная школа Карьямаа (ул. Карьямаа, 1)
  • Гуманитарная гимназия Эхте (ул. Эхте, 9)
  • Основная школа Каламая (ул Вабрику, 18)
  • Основная школа Ристику (ул. Ристику, 69)
  • Гимназия Пельгулинна (ул. Мулла, 7)
  • Таллиннская художественная гимназия (ул. Копли, 102A)
  • Гимназия Густава Адольфа (ул. Вана-Каламая, 9)
  • Детский сад Каламая (ул. Вана-Каламая, 28a)

Мустамяэ

  • Управа района Мустамяэ (ул. Таммсааре теэ, 135)
  • Дневной центр Мустамяэ (ул. Эхитаяте теэ, 82)
  • Таллиннская Немецкая гимназия (ул. Вильде теэ, 69)
  • Таллиннская средняя школа № 53 (ул. Сютисте теэ, 42)
  • Мустамяэский открытый центр молодежи (ул. Эхитаяте теэ, 82)
  • Таллиннская реальная гшимназия Мустамяэ (ул. Вильде теэ, 64)
  • Детския сад «Сыбракесе» (ул. Кийли, 7)
  • Основная школа Кадака (ул. Вильде теэ, 120)
  • Таллиннский Технический университет (ул. Эхитаяте теэ, 5)

Хааберсти

  • Русская гимназия Хааберсти (ул. Ыйсмяэ теэ, 132)
  • Таллиннская гимназия Мустйыэ (шоссе Палдиски, 83)

Учреждения, школы и фирмы могут по-прежнему присоединиться к благотворительной кампании, открыв у себя пункт сбора пожертвований. Для этого необходимо связаться с координатором кампании:Kristi.Ryytel-Sorgin@tallinnlv.ee.

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