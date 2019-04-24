Видео: упавший с неба гусь отправил женщину в больницу

Китаянка ехала на скутере по дороге в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе, провинция Гуйчжоу, когда на нее упал гусь. Женщина не смогла удержать равновесие, упала и ударилась головой о припаркованную машину. Ее немедленно отвезли в больницу. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Гусь при этом не пострадал и ходил по улице, пока его не поймал хозяин. Полиции удалось выяснить, что птица сбежала из клетки, расположенной на крыше здания, стоящего возле дороги. Владелец гуся согласился выплатить пострадавшей компенсацию.