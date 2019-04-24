Видео: грозный кот разогнал стаю из шести собак

На записи с камер наружного наблюдения видно, как ночью два больших пса подходят к ступеням, на которых сидит черный кот. Они обнюхивают его, и вдруг животное вскакивает и набрасывается на них. После этого собаки убегают, пишет Lenta.ru.

Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, побежал за первыми двумя. Четвертая и пятая собаки вышли из-за припаркованной машины на улице, но быстро скрылись, встретив грозного кота. Последний пес из стаи, не приближаясь к животному, просто пронесся за остальными вдоль дороги.