Фото: в Пайде кошка усыновила детенышей куницы

Руководитель отделения Ярвамаа Эстонского общества диких животных Вирге Вызуялг сказала, что у нее сразу появился план найти трем куницам, чьи глаза и уши еще не открыты, кормящую кошку-мать. «Это была рискованная идея, была готова к поражению, но попробовать стоило в любом случае», - сказала она.

У соседки Вызяулг Вирге Пийснер, которая работает с брошенными кошками в НКО Kassivari, оказалась кормящая кошка Мяура, которой они подложили детенышей.

Удивительным образом мама-кошка приняла детенышей и позволила им пить молоко. «Молока у кошки хватает, потому что у нее родилось всего два котенка», - сказала Вызуялг.

Кошка Мяура. ФОТО: Virge Võsujalg

Больше всего Вызуялг переживала из-за того, что кошку может отпугнуть специфический резкий запах куниц, который неприятен даже человеку. «Но, кажется, до сих пор он ее не беспокоил», - отметила она.

Если все пойдет хорошо и Мяура будет как следует заботиться о детенышах, они останется под ее опекой примерно на несколько месяцев. «Заберу их тогда, когда они научатся самостоятельно есть и пить», - сказала она.