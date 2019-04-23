Почти миллион биологических видов находится под угрозой вымирания

"Мы должны признать, что изменение климата и утрата природных ресурсов одинаково важны не только для окружающей среды, но и для вопросов экономики и экономического развития", - подчеркнул Роберт Уотсон, председатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), отвечавшей за подготовку доклада.

По мнению экспертов, темпы вымирания "уже в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем в минувшие 10 млн лет". В качестве причин ученые называют глобальное потепление, загрязнение воздуха, сокращение запасов питьевой воды, что приводит к исчезновению лесов, в частности, мангровых зарослей, насекомых-опылителей и рыбных ресурсов.