Почти миллион биологических видов находится под угрозой вымирания

От 500 000 до 1 000 000 биологических видов грозит исчезновение в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия. Это следует из проекта доклада ООН, который поступил в распоряжение AFP. Агентство во вторник, 23 апреля, приводит выдержки из документа, полная версия которого должна быть опубликована 6 мая, передает Deutsche Welle.
"Мы должны признать, что изменение климата и утрата природных ресурсов одинаково важны не только для окружающей среды, но и для вопросов экономики и экономического развития", - подчеркнул Роберт Уотсон, председатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), отвечавшей за подготовку доклада.
По мнению экспертов, темпы вымирания "уже в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем в минувшие 10 млн лет". В качестве причин ученые называют глобальное потепление, загрязнение воздуха, сокращение запасов питьевой воды, что приводит к исчезновению лесов, в частности, мангровых зарослей, насекомых-опылителей и рыбных ресурсов.
По оценкам исследователей, сейчас на Земле обитает около 8 млн различных биологических видов, большинство из которых представлено насекомыми.