Жуткая находка: в Таллинне здоровое животное обрекли на страшную смерть
В воскресень в эстонский Союз защиты животных (ELL) позвонили и сообщили о страшной находке в лесу - возле рынка Нымме были обнаружены клетки и умерший хомяк, пишет портал Lemmik.
Под деревьями были оставлены две клетки для грызунов. В одной из них был и хомяк. Поскольку вывозом трупов животных в этом регионе занимается Пальяссаареский приют для животных, ELL вызвал работников приюта.
Ветеринар приюта осмотрел труп хомяка и не обнаружил никаких проблем со здоровьем. Все говорит о том, что крошечное животное умерло от холода. Защитники животных написали заявление в полицию.
Поскольку речь идет о месте, где часто ходят люди, Союз защиты животных просит всех, кто мог что-то видеть или слышать, сообщить об этом по адресу info@loomakaitse.eu или через Facebook.