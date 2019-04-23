Жуткая находка: в Таллинне здоровое животное обрекли на страшную смерть

Под деревьями были оставлены две клетки для грызунов. В одной из них был и хомяк. Поскольку вывозом трупов животных в этом регионе занимается Пальяссаареский приют для животных, ELL вызвал работников приюта.

Ветеринар приюта осмотрел труп хомяка и не обнаружил никаких проблем со здоровьем. Все говорит о том, что крошечное животное умерло от холода. Защитники животных написали заявление в полицию.