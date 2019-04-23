Вт, 23.04.2019
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  • В эстонском городе собаке подкинули яд: хозяин винит соседей

В эстонском городе собаке подкинули яд: хозяин винит соседей

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Двор, где находится собака.

ФОТО: Erakogu

В Валга на улице Пикк в пятницу после полудня произошел инцидент - находившейся во дворе собаке подкинули крысиную отраву в прозрачном пакетике. Собаке была оказана первая помощь и она выжила, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Владелец собаки написал в Facebook-группе жителей Валга, что, по его мнению, со случаем связан кто-то из соседнего многоквартирного дома, поскольку их беспокоит собачий лай. Он утверждает, что собака и правда иногда лает на кошек, однако это не оправдывает совершенный поступок. Пакетик подбросили в сад, когда хозяина не было дома.

В полицию о произошедшем сообщили сегодня. Следователь общается с ветеринаром, чтобы выяснить, что могло сделать собаку вялой, и может ли причиной ухудшения состояния здоровья животного быть злономеренность. Затем будет решено, должна ли вмешиваться полиция и если должна, каким образом.

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