В эстонском городе собаке подкинули яд: хозяин винит соседей

Владелец собаки написал в Facebook-группе жителей Валга, что, по его мнению, со случаем связан кто-то из соседнего многоквартирного дома, поскольку их беспокоит собачий лай. Он утверждает, что собака и правда иногда лает на кошек, однако это не оправдывает совершенный поступок. Пакетик подбросили в сад, когда хозяина не было дома.