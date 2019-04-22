Пн, 22.04.2019
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Российскую кошку без документов не пустили в Эстонию

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Кошка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

9 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора при осуществлении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» запрещен вывоз кошки, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Животное перевозили в автомобиле из Российской Федерации в Эстонию.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия государственным инспектором выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещение животного,  а также средства идентификации – чипа.

В соответствии с требованиями ЕС идентификация кошек и собак, рожденных до 3 июля 2011 года, возможна в виде легко читаемого клейма, остальных животных – в  виде имплантированного чипа.

Вывоз животного с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

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