Редчайшего оленя-альбиноса сняли на камеру

Рассел Реом из поселка Брайтон, округ Ливингстон, направлялся в сторону дома, когда заметил у дороги оленя белого окраса. 74-летний мужчина тут же достал смартфон и сфотографировал зверя. «Самка очень неосторожно переходила дорогу, ее надо оштрафовать», — шутливо заметил американец.

По словам биолога Эшли Отенриет, посчитать точное количество оленей-альбиносов по всему миру довольно сложно. «Они настолько редкие, что у нас нет точных данных, — отметила она. — Можете себе представить, насколько они редкие».

Местные жители прозвали олениху Белоснежкой. По словам 64-летнего фотографа Лу Уолдока, он одним из первых заметил животное, гуляющее по парку.